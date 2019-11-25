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«Почему такой серьезный?»: Джокер придет с пистолетом к российскому мэру

Такой сюжет увидят зрители шоу «Однажды в России».

«Почему такой серьезный?»: Джокер придет с пистолетом к российскому мэру
В новом выпуске «Однажды в России» будет стрелять Джокер. Фото: канал ТНТ.

27 ноября на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийного шоу «Однажды в России». На сей раз артисты решили не мелочиться, а повторить сюжет самого нашумевшего фильма этого года — «Джокера».

Как стало известно Teleprogramma.pro, на прием к мэру Азамату Тахировичу придет посетитель в красном пиджаке и клоунском гриме. Визитер расскажет чиновнику, что 28 лет назад его мать  работала у главы администрации, следовательно, мэр — его отец. В качестве аргумента клоун принесет с собой пистолет, тогда Азамату Тахировичу можно будет прощаться с жизнью.

Создатели шоу раскрыли секрет, что в их миниатюре, в отличие от картины Тодда Филлипса, появится взрослый Бэтмен. Чем закончится противостояние персонажей комикса и российского чиновника, зрители узнают 27 ноября в 21:00.

Кстати, кто будет играть Джокера, сотрудники ТНТ не рассказали, и предложили читателям Teleprogramma.pro самим определить актера под слоем грима. Как вы думаете, кто это? Неужто Хоакин Феникс?

Джокер
Джокер канала ТНТ. Кто же ты? Фото: канал ТНТ.
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Тэги:

"Однажды в России"«Джокер»БэтменДжокерНовости googleТНТ
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«Почему такой серьезный?»: Джокер придет с пистолетом к российскому мэру
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