«Почему такой серьезный?»: Джокер придет с пистолетом к российскому мэру

27 ноября на канале ТНТ выйдет новый выпуск комедийного шоу «Однажды в России». На сей раз артисты решили не мелочиться, а повторить сюжет самого нашумевшего фильма этого года — «Джокера».

Как стало известно Teleprogramma.pro, на прием к мэру Азамату Тахировичу придет посетитель в красном пиджаке и клоунском гриме. Визитер расскажет чиновнику, что 28 лет назад его мать работала у главы администрации, следовательно, мэр — его отец. В качестве аргумента клоун принесет с собой пистолет, тогда Азамату Тахировичу можно будет прощаться с жизнью.

Создатели шоу раскрыли секрет, что в их миниатюре, в отличие от картины Тодда Филлипса, появится взрослый Бэтмен. Чем закончится противостояние персонажей комикса и российского чиновника, зрители узнают 27 ноября в 21:00.

Кстати, кто будет играть Джокера, сотрудники ТНТ не рассказали, и предложили читателям Teleprogramma.pro самим определить актера под слоем грима. Как вы думаете, кто это? Неужто Хоакин Феникс?