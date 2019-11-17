Ты чего такой серьезный? «Джокер» заработал первый миллиард

Мы ждали этого с нетерпением и момент настал — фильм Тодда Филлипса «Джокер» собрал миллиард долларов в мировом прокате. Да, многие фильмы и ранее достигали этой невероятной отметки, но именно «Джокер» обладает рейтингом R (до 17 лет необходимо присутствие родителей), а значит это первая картина подобной возрастной категории, которая смогла преодолеть этот недостижимый ранее рубеж.

Похоже, что теперь, конкуренция Marvel и DC выходит на новый уровень, ведь до недавних пор в лидерах были фильмы только по комиксам Marvel, а DC пробовали на вкус провал за провалом, от «Бэтмена против Супермена» до «Лиги справедливости». С приходом «Джокера» фанаты DC убедились, что их комиксы все еще можно экранизировать достойно.

«Джокер» в исполнении Хоакина Феникса получил «Золотого Льва», но кинокритики, в отличии от простых зрителей, восприняли картину неоднозначно у нее всего 69% положительных рецензий на популярном сайте Rotten Tomatoes.

Стоит отметить, что «Джокера» нельзя по настоящему считать фильма по комиксу о супергерое, ведь никаких героев в латексных костюмах в картине нет, да и главный персонаж очень далек от роли исполненной Хитом Леджером в ставшей уже легендарной картине «Темный Рыцарь».