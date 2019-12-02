Звезда «Плана Б» Анна Козлова: «Батрутдинов очень ранимый, а я считала, что все чувства у него атрофированы…»

В воскресенье Анна Козлова покинула проект и улетела в Москву из сказочной Индонезии

Участница шоу «План Б» на ТНТ Анна Козлова серьезно пострадала на съемках и даже попала на пару дней в больницу. Впрочем, об этом она старается не вспоминать, потому что участие в проекте дает ей гораздо большее.

Что именно? Читайте в ее интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Как отнеслись к идее пойти на проект «План Б» ваши родители?

— О том, что я буду участвовать в шоу, я не говорила родителям до того момента, как нужно было лететь на Бали. Мои родители очень строгие, они скептически относятся к разным шоу, считают это несерьезным занятием. Поэтому я не хотела их нервировать раньше времени.

Но когда мне объявили, что я лечу на Бали, то я рассказала родителям о своем участии в проекте. Они меня поддержали, и я бы даже сказала — испытали гордость за то, что у меня получилось пройти кастинг.

— Что вам дало участие в телешоу?

— Участие в шоу принесло мне исключительно положительные эмоции. Были интересные знакомства. В первую очередь, я говорю о Тимуре — о человеке, с которым давно хотела пообщаться в живую.

«План Б» — серьёзная школа, которая многому меня научила. Помимо различных соревнований (кулинарное, прожарка), было нечто более сложное — постоянная работа над собой.

Что сказать, как себя повести и проявить лучше всего — вот, что действительно заботило. Мне кажется, после «Плана Б» я стала более уверенной в себе. Да и вообще у меня сбылась мечта детства.

Я всегда была зрителем подобных шоу. Мне нравилось наблюдать эту красивую картинку по телевизору. Как и многие другие девочки, я хотела стать частью такого проекта, побывать «внутри». Мечты сбываются.

— Занимаетесь ли вы продвижением своего Инстаграма?

— К сожалению, я раньше не была особо продвинутой инстаграмщицей. Но сейчас с приходом подписчиков стараюсь вести свои странички в социальных сетях активнее, чтобы людям было интереснее читать меня.

— Вы говорили, что любите путешествовать. Посоветуйте, где можно встретить Новый год среднестатистическому россиянину со средним доходом? Почему?

— Да, я действительно, люблю путешествовать. И, к счастью, много где была. Но считаю, что Новый год надо отмечать дома. Обожаю этот праздник, считаю его семейным. Поэтому самый идеальный вариант – позвать родителей, собраться большой семьей и праздновать в родном городе.

— Что необычного вы узнали о Тимуре Батрутдинове?

— Самое необычное, что удивило меня в Тимуре, так это то, что он очень ранимый. Ему свойственны все те чувства, которые есть и у других обычных людей. Я раньше считала, что после стольких лет работы в шоу-бизнесе у него могли атрофироваться все эмоции. К счастью, это не так. Он абсолютно живой и добрый мужчина, это круто!

— Считали ли вы Ольгу Бузову своей соперницей?

— Я всегда хорошо относилась к Ольге Бузовой. Она мне нравится как внешне, так и как человек. После проекта мое отношение к ней даже улучшилось. Я ни в коем случае не считала ее соперницей. Она так дружелюбно себя вела, что у меня складывалось впечатление, будто мы давние подруги. Она нам сопереживала, поддерживала нас, делилась впечатлениями. Никакого негатива в наш адрес не было, и о соперничестве речи не шло.

— С кем из участниц проекта вы общаетесь до сих пор? Почему?

— Я общаюсь со всеми девочками с проекта. Общаемся в социальных сетях, у нас есть отдельная группа в Вотсапе, где мы обсуждаем серии, делимся впечатлениями от эфиров. За время съемок на Бали мы очень сплотились, у нас сложились хорошие отношения.

Смотрите шоу «План Б» по воскресеньям в 20.30 на ТНТ