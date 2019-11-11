Для съемок шоу «План Б» ТНТ сняли комплекс шикарных вилл

У Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова были отдельные дома.

На ТНТ продолжается популярное шоу «План Б», в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов пытаются построить свою любовь. За сердце ведущей «Дома-2» борются 10 парней, а внимания резидента Comedy Club стараются добиться 10 прекрасных девушек.

Съемки проекта проходят в Индонезии – на живописном острове Бали. Для того, чтобы разместить всех участников шоу – представители ТНТ сняли целый комплекс шикарных вилл.

В одной из домов расположилась Ольга Бузова, в другом – Тимур Батрутдинов. В третьей вилле живет Марина Кравец, в четвертой – девушки, в пятой – парни. Также на виллах разместили членов съемочной группы.

Кстати! Виллы в этом районе часто используются для проведения свадеб и других торжеств. И однажды съемочная группа не могла начать церемонию прощания из-за того, что по соседству громко играла музыка. Участникам проекта пришлось подождать 4 часа, когда успокоятся шумные балийцы.