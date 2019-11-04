«Каждая фраза была сказана им самим»: продюсер шоу «Интервью» — о разговоре Собчак с Лениным

О чем Ксения Собчак могла бы поговорить с вождем мировой революции? Стал бы разговаривать с ней Ильич? Что ответил бы на ее каверзные вопросы? Все это можно будет узнать в рамках новой программы «Интервью».

7 ноября на ТВ-3 выйдет новая телепрограмма, в которой известные современники будут брать своего рода интервью у исторических личностей. Это совершенно уникальный проект, в котором будут использованы только слова, принадлежавшие их авторам. Никаких придумок, фантазий, домыслов и дополнений.

Чтобы понять, что же нас ждет, корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко расспросила продюсера шоу Александра Уржанова.

— Уже известно какие исторические личности посетят эфир? Сколько планируется передач?

— Мы до последнего держим имена всех героев в секрете — и великих исторических личностей, и наших современников, которые решились взять у них интервью, хотя вы их всех очень хорошо знаете.

Могу только сказать, что в Москве 2019 года на один день окажется вождь революции Владимир Ильич Ленин, чтобы схлестнуться в политическом противостоянии с Ксенией Собчак. Всего ТВ-3 покажет семь таких интервью.

— Не кажется ли вам это кощунством – привлекать мертвых к разговору? Или вы относитесь к этому как к игровому кино?

— Мы с вами и так каждый день привлекаем их к разговору — потому что живём в мире, который они определили, говорим языком, невозможным без них. Но из-за этого мы привыкли воспринимать их как портреты в школьном классе, а не как живых людей. А они живые. Не мёртвые.

— Вы будете добиваться наибольшего сходства актера с историческим прототипом? Кто будет работать над гримом? Где будут брать двойников?

— Это не шоу двойников: исторических героев играют лучшие российские актёры, которых вы хорошо знаете по фильмам, сериалам и спектаклям. Кто кого играет — не скажем: грим сделан так, что это становится понятно только на финальных титрах.

А за правдивость образа отвечает большая команда, для которой важен не только грим, а вообще любая мелочь — от пуговицы и чашки на столе до точности исторического текста. Ты смотришь: реально живой Ленин — и только потом понимаешь, что сам-то никогда его не видел.

Этой психологической достоверности добился режиссёр цикла Игорь Волошин. А пилотный эпизод сняла Наталья Мещанинова. То, что они сделали, — это прямо магия.

— Насколько глубоко в историю вы собираетесь погружаться?

— Каждая фраза наших героев была сказана или написана ими самими — и дошла до нас. В этом смысле глубже погружаться некуда: мы перерыли всё, что исторически точно по отношению к этим историческим личностям. Это только их прямая речь.

Непроверяемые свидетельства других людей, исторические байки о том, что Сталин носил одни штаны, а Бисмарк предлагал отторгнуть от России Среднюю Азию, — это всё мы оставили за пределами интервью.

— Состоятся ли в рамках программы какие-то громкие сенсации, всплывут ли ранее засекреченные документы или неизвестные доселе факты?

— Что вы на самом деле знаете о финансировании революции 1917 года из-за рубежа? Спросите себя. Настоящие сенсации — не в том, чего историки ещё не знают про великих, известных, любимых или надоевших с детства людей. А в том, чего мы сами никогда про них не знали.

— Это будет только наша история или планируется объять весь мир?

— В первом сезоне — только те, кто говорил и думал на русском языке. Их так много и с ними так интересно, что пока даже не хочется идти говорить с Гитлером или Ленноном.

Если вам тоже интересно посмотреть на разговор Ленина и Собчак, то можете присоединиться 7 ноября на канале ТВ-3 в 23:00.

А кого из исторических личностей в рамках программы «Интервью» хотелось бы увидеть вам?