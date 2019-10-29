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Никакого волшебства: Ксения Собчак возьмет интервью у Ленина

Новая программа стартует на ТВ-3: знаменитые ведущие будут общаться со знаменитыми историческими деятелями.

Никакого волшебства: Ксения Собчак возьмет интервью у Ленина
Ксения Собчак возьмет интервью у Владимира Ильича Ленина ФОТО: телеканал ТВ-3

На телеканале ТВ-3 стартует новое шоу «Интервью». Название программы говорит само за себя, но будет и изюминка: ведущие и гости каждого выпуска будут меняться. Первые — это известные представители российского шоу-бизнеса, журналисты и общественники, вторые — исторические деятели.

Первый выпуск доверили вести Ксении Собчак, а пообщается она аж с Владимиром Ильичом Лениным.

«7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, в 23.00 Владимир Ильич Ленин ответит на вопросы Ксении Анатольевны Собчак», — сообщает телеканал.

Нет, никакого волшебства. В образ вождя вжился актер, а вот все ответы подготовлены строго исходя из исторических справок.

Кстати, помимо политики, взглядах на российскую жизнь, будет затронула личная жизнь гостя. Ксении Собчак поинтересуется у Владимира Ильича о венчании с Надеждой Крупской, разграблении церквей, о поддержке трудящихся и Красном терроре, о свержении тиранов и диктатуре пролетариата.

А еще вождь мировой революции расскажет, как отдыхает от государственных забот.

Ксения Собчак идею оценила по достоинству и назвала ее безумной.

«Обожаю безумные идеи! Если есть безумная идея — зовите Собчак! Ленин — это безусловно огромный бренд, и интересно узнать о нем больше», — делится светская львица.

Она призналась, что лично ей очень интересен данный исторический персонаж. Сегодня в школах почти не говорят о Ленине, молодежь постепенно забывает историю.

«Я увлекаюсь этим персонажем и получила хорошее образование в МГИМО, и все равно узнала в процессе подготовки программы что-то новое. Например, про его венчание, это же уму непостижимо», — рассуждает ведущая. 

Тем временем жительницу Москвы обманули через социальную сеть, пообещав денежный выигрыш от имени известной журналистки Ксении Собчак. Розыгрыш проводился через Instagram, выигрыш был обещан в размере 116 тысяч рублей.

Ранее имя Ксении Анатольевны упоминалось не в лучшем свете. Мошенники решили прикрыться знаменитой блондинкой и  обманули через социальную сеть москвичку. Девушке пообещали денежный выигрыш в 116 тысяч рублей. В итоге, никаких призов жертва так и не получила, а вот своих денег лишиласб, сообщает сайт Радио «КП».

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Тэги:

Владимир ЛенинКсения СобчакОктябрьская революция
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Никакого волшебства: Ксения Собчак возьмет интервью у Ленина
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