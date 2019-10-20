«Щас спою!», «Кто твой папочка?» и другие странные телепроекты планеты

Фальшивый вокал конкурсантов, однако, хоть и насилует наш слух, но при этом заставляет смеяться! Плохо, что у нас мало таких проектов. «Телепрограмма» приводит в пример несколько аномальных западных шоу, которые поначалу кажутся дикими, а потом оказываются веселыми и живыми.

«Найди стул» (англ. Find the chair, Япония)

Название звучит как невинная мамина просьба, но суть этого проекта не в том, что, а в том, как. Участнику завязывают глаза, и он, как слепой котенок, тыкается во все углы комнаты, натыкаясь то на колонны, то на заветный стул. Легкотня? Не скажите. Стул может передвигать коварный ведущий, а скользкий мраморный пол часто роняет на землю даже самых самоуверенных игроков. К тому же на психику испытуемого давят гогот и улюлюканье наблюдающей за этой потехой публики.

«Большая игра гуся» (El Gran Juego De La Oca, Испания)

Популярный испанский формат был продан во множество стран мира, в том числе в США. Участники этой викторины отвечали на вопросы и выполняли странные задания: выковыривали языком еду из контейнера с рептилиями и жуками, заставляли слона сесть, терпели, пока козел лижет пятки, выдирали волосы из головы. Формат придумали итальянцы, но после пилотного выпуска сочли его слишком безумным. А в Испании действо прижилось и выходило в эфир шесть лет.

«Человек против зверя» (Man vs Beast, США)

Противостояние человека и животного — вечная тема. И на этом можно заработать! Именно так решили продюсеры телеканала Fox, когда запустили шоу «Человек против зверя». Начиная с 2003 года в эфире участники проекта давали ответы на животрепещущие вопросы. Кто круче — борец сумо или самка орангутана, кто съест больше — медведь или чемпион по поеданию хот-догов, кто быстрее — жираф или спринтер? Бедные зверушки, конечно, не понимали, что их используют для рейтингов. А потому работали в кадре отчаянно: кенгуру в боксерских перчатках дрался с храбрым мужиком, гимнаст соревновался с обезьяной на перекладине, сборная карликов по-бурлацки тащила самолет на тросах, пытаясь обогнать слона, который делал то же самое. Увы, проект закрыли после двух сезонов.

«Злая девушка» (Dadagiri, Индия)

Это реалити впервые показали в Индии в 2008 году. Европейцы назвали бы этот проект триумфом феминизма, потому что суть последнего сезона шоу состояла в том, чтобы мужчины терпели максимально грязные и омерзительные унижения от ведущей. Кто дольше всех продержался, тот и выиграл. Поначалу приз был 50 тысяч рупий (чуть более 45 тысяч рублей по нынешнему курсу), потом сумму подняли до миллиона рупий (чуть более 900 тысяч рублей). Оскорбления или скабрезные шуточки — это только цветочки. Допускался и физический контакт: пощечины, шлепки. Треть шоу была чистой импровизацией. Девушки-ведущие унижали мужиков, так сказать, от всей души. Это не могло не привести к неприятностями. В одном из выпусков участник не сдержался и ударил ведущую в ответ. На сцену вылетели продюсер и его коллеги и начали мутузить беспредельщика, а тот кричал: «Как она смеет поднимать на мужчину руку?!» Тем не менее шоу было крайне популярным и продержалось в эфире до 2011 года.

«Кто твой папочка?» (Who’s Your Daddy? США)

Не столько веселое, сколько слезодавительное шоу американского канала Fox вышло в эфир в 2004 году. Подобные вещи обычно выясняют на кухне в тесном кругу, но участники решили делать это на всю Америку. В эфир приходили отцы и дети. Вторые стремились обрести родителя. Только им не дали просто поплакать, встретиться с отцом и обняться, как в шоу «Жди меня». Нужно было угадать папочку! И получить 100 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей) в случае победы. Правила такие: один из восьми претендентов — настоящий отец, остальные лишь цинично притворяются и сбивают участника/участницу с пути. Если в ходе трех туров герою удается вычислить отца, он получает приз и заодно папашу. Если нет — деньги уходят лже-отцу, обманувшему игрока. Как бы в США ни любили (и умели) сделать из всего шоу, в данном случае зритель понял, что это перебор. В колокол начали бить и правозащитные организации, и адвокаты по усыновлению, и много кто еще. Вскоре шоу сняли с эфира.