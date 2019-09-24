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Шоу «Щас спою»: за право влезть в телевизор боролись более 1 тысячи человек

Гарик Мартиросян стал ведущим нового музыкального проекта Первого канала, где научат петь тех, кому медведь на ухо наступил.

Шоу «Щас спою»: за право влезть в телевизор боролись более 1 тысячи человек
Ведущий Гарик Мартиросян. Фото: предоставлено организаторами

6 октября на Первом стартует проект, в котором ведущий Гарик Мартиросян и команда профессиональных музыкантов, аранжировщиков, педагогов и хореографов создадут потрясающий музыкальный номер с участием худшего вокалиста.

Нет слуха и голоса? Тогда вам в «Щас спою!»

Шоу «Щас спою». Фото
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Уникальный немузыкально-музыкальный проект состоит в том, чтобы исполнить мечту людей, которые никогда не умели петь, но всегда хотели показать себя широкой публике. Конкурсантов выбирали просто: чем хуже – тем лучше.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с режиссером-постановщиком шоу, человеком, который принимал на себя основной удар, Феликсом Михайловым.

Шоу «Щас спою». Фото
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

«Вначале было невозможно даже на физиологическом уровне это все слушать. Люди, у которых нормальный музыкальный слух воспринимали все это очень тяжко. Кто-то даже болел к вечеру, когда эти 30-50 человек «пропевали».

Особенно тяжело было на первом кастинге – мы прослушали более ста участников. И как мы за них радовались, когда тридцать человек вышли в финал, и ты понимаешь, что это уже можно слушать!», — рассказал Михайлов.

В шоу будут участвовать всего 30 «исполнителей»

Шоу «Щас спою». Фото
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Претендентов было гораздо больше: целых 1200 человек боролись за право влезть в телевизор. Ну, тут был беспроигрышный кастинг: раз уж тебя не взяли в шоу «Щас спою», значит, не все так плохо и можно дальше штурмовать караоке.

Ну, а те, кто совсем уж безнадежен, попали в программу. В первой ее части претендент поет под аккомпанемент рояля. Ну, как «поет»… Как может, так и поет. А потом освистанный «певец» удаляется за кулисы, где с ним месяц работают профессионалы.

Шоу «Щас спою». Фото

Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

«Монтаж творит чудеса»

Но телевидение – на то и телевидение, чтобы творить чудеса. Зрителям не придется ждать целый месяц. Технически мы увидим в эфире сразу, какими участники пришли, потом — коротко как с ними занимались, и в итоге результат полностью. Все происходит прямо на глазах. Не надо ждать промежутка между эфирами – все находится рядом, и в этом вся прелесть проекта.

Уже через 30 секунд после того, как участник закончил свое первое провальное выступление, он появится на сцене с результатом целого месяца труда огромной музыкально-хореографической команды.

Шоу «Щас спою». Фото
Шоу «Щас спою». Фото: Первый канал

Феликс Михайлов добавил:

«То, что мы снимали в «Ленинград-Центре», невероятно обогатило программу по сравнению с тем, как если бы мы снимали ее в специально построенных декорациях.  Здесь же площадка, которая полностью оснащена, все спецэффекты, вся механика. У нас тут люди выезжали, опускались,  летали, исчезали… И по свету, и по звуку тоже был полный комплект».

Добавьте сюда режиссеров, стилистов, костюмеров, осветителей, производителей спецэффектов!.. Зрелище обеспечено! Будет ли за всем этим великолепием возможность оценить огрехи «вокалиста»? Вот и посмотрим!

Правильный ведущий – половина успеха!

Ведущий Гарик Мартиросян. Фото
Ведущий Гарик Мартиросян. Фото: Первый канал

Когда мы спросили Феликса о ведущем, он посетовал, что таких ведущих мало:

«Мы с Гариком работали не над одним проектом, и могу вам сказать, что работать с ним – забавно. Он был включен в процесс, очень уважительно относился к участникам, в чем-то им эмоционально помогал. Его юмор в немалой степени разгружал обстановку».

Ведущий Гарик Мартиросян. ФотоВедущий Гарик Мартиросян. Фото: Первый канал

«Я очень надеюсь, что люди будут это смотреть. Это относится к категории развлекательных программ, но при этом нам удалось сочетать реальность и простоту вокруг простых людей и яркое шоу. Я думаю, что такой картинки давно не было.

Все, что делается обычно для большой звезды – костюмы, антураж, атмосфера номеров – здесь это по-честному сделано с простыми людьми», — подытожил режиссер-постановщик.

А вы верите в то, что на ровном месте можно создать звезду? Или убедитесь в этом 6 октября на Первом канале в 18:10?

Ведущий Гарик Мартиросян. Фото
Ведущий Гарик Мартиросян. Фото: Первый канал
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Тэги:

Гарик МартиросянСветлана Воронинатв шоу " Щас спою!"Феликс Михайлов
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Шоу «Щас спою»: за право влезть в телевизор боролись более 1 тысячи человек
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