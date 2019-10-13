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«Меня же можно полюбить»: Ольга Бузова рассказала о том, как хочет отношений

Вслед за коллегой по шоу «План Б» Тимуром Батрутдиновым Ольга Бузова поделилась о том, чего ждет от новой программы.

«Меня же можно полюбить»: Ольга Бузова рассказала о том, как хочет отношений
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

На странице канала ТНТ в Instagram подписчики попробовали угадать, как звезды нового шоу «План Б» Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова ответят на предложенные вопросы. 

Отвечая на вопрос «Стоит ли прислушиваться к себе, когда влюблен», Ольга рассказала, почему она так ждала запуска шоу «Замуж за Бузову». По словам певицы, в тот момент она очень хотела отношений. «Меня же можно полюбить», — говорила себе девушка. 

Бузова добавляет, что не понимает, почему до сих не смогла найти любовь. «Почему именно со мной так поступают», — задается она вопросом. Она добавляет, что является «самым добрым, честным человеком». По словам певицы, любой, кто с ней работает, может сказать, что «преданнее, честнее и порядочнее человека они не встречали». 

Бузова признается, что долго переживала неудачу на проекте «Замуж за Бузову». Она уверяет, что ей было очень плохо, поэтому она долгое время не давала никаких интервью по этому поводу. 

Однако Ольга не унывает и утверждает, что живет по принципу «танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит, и люби так, как будто тебя никогда не предавали». Она добавляет, что Тимур Батрутдинов всегда ее поддерживал. Однако у нее есть своя сила — она умеет прощать и отпускать людей. 

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«План Б»Замуж за БузовуКанал "ТНТ"Ольга БузоваТимур Батрудинов
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«Меня же можно полюбить»: Ольга Бузова рассказала о том, как хочет отношений
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