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Любимец Пугачевой поразил жюри украинского шоу

Певец Артем Забелин с успехом выступил в программе «X-фактор». Когда-то он получил из рук Примадонны статуэтку и денежный приз.

Любимец Пугачевой поразил жюри украинского шоу
Алла Пугачева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В вокальном шоу «X-фактор», которое идет в эфире украинского телевидения, одной из звезд стал Артем Забелин. Артист уже хорошо известен публике. О его биографии порталу dni.ru рассказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. 

Он напомнил, что некоторое время назад Забелин выступал как участник коллектива «Нереальные пацаны». Однако с тех пор он почти исчез со страниц прессы и экранов ТВ. Тем не менее, нынешнее его выступление прошло весьма успешно. 

Манукян также вспомнил, что когда-то Забелин получил приз от самой Аллы Пугачевой. Это было несколько лет назад в Крыму. Тогда Артем принимал участие в конкурсе Crimea Music Fest. Примадонна вручила ему приз — раскрытую раковину, а также денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. 

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X-FactorАлла ПугачеваАртем ЗабелинПевецтв-шоу
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Любимец Пугачевой поразил жюри украинского шоу
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