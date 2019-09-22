Sasha from Russia: Светлаков и Незлобин покажут изнанку русского юмора

Сергей Светлаков и его коллега Александр Незлобин только в прошлом году запустили собственную производственную студию под названием «Свердловск». Компания уже успела запустить масштабный проект — перезагрузку шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС. Затем на том же канале вышла их передача «Дело было вечером».

Сейчас же друзья презентовали новый документальный сериал. Демонстрация пилотных серий прошла в рамках фестиваля «Пилот». Главным героем фильма выступил сам Александр Незлобин. Фильм повествует о том, как российский комик пытается покорить американскую аудиторию и влиться в непростой комедийный рынок США. Всего в сериале восемь эпизодов длительностью 20 минут. Помимо главного героя в фильме снялись Михаил Шац, Сергей Светлаков, Таир Мамедов и другие российские комики, решившиеся завоевать Америку.

Незлобин рассказал, что в сериале речь пойдет о трудностях профессии комика, цензуре, политических шутках и звездах. Сергей Светлаков заметил, что идея проекта полностью принадлежит Александру. Коллеги добавили, что готовится к запуску и продолжение сериала — на этот раз комики расскажут о том, каково быть звездой юмора в Германии.