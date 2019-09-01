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Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»

По словам юмориста, он до сих пор ощущает себя частью легендарного коллектива.

Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»
Светлакова можно будет увидеть в составе "Уральских пельменей"/globallookpress.com

Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Уже 3 сентября он сыграет в составе команды на «Вечере встреч выпускников». Кроме «Уральских пельменей» за победу будут сражаться команды «Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Игра, которая привлечет огромное количество зрителей, пройдет на сцене «Екатеринбург-ЭКСПО». Съемки передачи будет вести Первый канал.

Сергей Светлаков. Фото
Светлаков вернется в «Уральские пельмени»/globallookpress.com

Как сказал Сергей Светлаков, который как раз и получил широкую известность, когда выступал за «Уральские пельмени», он до сих пор чувствует себя частью команды. За последнее время он вместе с другими членами коллектива много репетирует. Они придумывают номера. Какие-то новые мысли он принес с собой.

«Что будет через несколько дней — вообще не знаем. Возможно, это будет рождаться ночью перед выступлением, как это было когда-то», — заявил Сергей Светлаков.

Как отметил телеведущий, идея провести необычную игру родилась давно. Болельщики любят данные юмористические коллективы. Сам шоумен приедет в уральскую столицу накануне игры. Как он заметил, в родной город он всегда возвращается с большим желанием, сообщает портал Е1.

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ЕкатеринбургСергей Светлаковшоу "Уральские пельмени"

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Сергей Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени»
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