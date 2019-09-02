Что думают знатоки о возвращении Александра Друзя в «Что? Где? Когда?»

Как известно, в феврале этого года легендарного знатока клуба Александра Друзя отстранили от участия в популярной телеигре «Что? Где? Когда?».

Однако сейчас появился шанс на возвращение обладателя «Бриллиантовой совы». Об этом заявил Константин Эрнст – генеральный директор Первого канала. Условие знатоку поставлено единственное – объясниться со зрителями.

Борис Бурда: «Я не хочу безосновательно ни оправдывать, ни обвинять человека»

Мы спросили у одного из друзей Александра Абрамовича – известного знатока Бориса Бурды, что он думает о конфликте между Друзем и Первым каналом. Борис Оскарович признался, что впервые слышит о предоставленной Эрнстом возможности возвращения Друзя в игру.

Мы спросили – верит ли он в то, что Александр Абрамович мог предлагать половину выигрыша за ответы на вопросы викторины «Кто хочет стать миллионером?».

«Это никого не интересует, — ответил Борис Оскарович. – Надо бы узнать. Но пока я не знаю, как это сделать».

Считает ли он правильной позицию руководства канала? – спросили мы. Борис Бурда ответил кратко:

«Это позиция не моя, поэтому мое мнение не играет особой роли. Мы очень редко общаемся с Друзем, потому что живем в разных городах и в разных странах. После той ситуации мы один раз общались, но о ней не говорили. У меня нет информации, поэтому я не хочу безосновательно ни обвинять, ни оправдывать человека».

Александр Бялко: «Ситуация с двух сторон плохая…»

Журналист и литератор Александр Бялко, который долгое время был активным игроком «Что? Где? Когда?» и хорошо знает Александра Друзя, на наши вопросы ответил:

«Ситуация с двух сторон плохая… Если Друзь извинится – получается, что он был виноват и признает это. Если не извинится – его на Первый канал не пустят. В общем, я ничего не понимаю».

Напомним – в феврале вместе с Александром Друзем отстранили от работы и редактора телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера. Суть скандала заключается в том, что, по словам Бера, Друзь попытался подкупить его перед началом игры, предложив «слить» ответы на вопросы в обмен на половину главного денежного приза. Сумма главного приза – 3 миллиона рублей, то есть Беру от победившего Друзя досталось бы полтора миллиона.

Правда, Друзь опроверг заявление Бера, пояснив, что похожее предложение, наоборот, исходило от редактора «Как стать миллионером?». Однако Бер подкрепил свои обвинения записями телефонных разговоров.

В мае этого года прозвучали извинения от Друзя, — он произнес слова раскаяния на заседании правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?», однако Бер написал в своем аккаунте в Facebook, что не верит магистру, — мол, извинения кажутся ему неискренними.

Мы надеемся, что обладатель «Бриллиантовой совы», отвечавший на такие вопросы, которые, наверное, больше никому в мире не по зубам, сумеет достойно выйти из этой ситуации. Пока ясно одно – магистру очень нелегко сейчас приходится. После скандала с редактором телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Александр Абрамович даже слег – подвело высокое давление.

А вы верите в то, что имя одного из умнейших людей нашей страны не будет очернено обвинениями и что все участники конфликта сделают выводы из этой истории?