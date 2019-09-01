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Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал

Как сообщил руководитель Первого канала, магистру придется объясниться со зрителями.

Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал
Александр Друзь, Константин Эрнст. Фото: globallookpress.com

Зрители могут вновь увидеть на телеэкранах Александра Друзя. Как заявил Константин Эрнст, не исключено, что в скором времени знаток, отстраненный от работы в «Что? Где? Когда?», вернется в программу.

Руководитель Первого канала назвал единственное необходимое для этого условие. По словам Эрнста, все, что должен сделать Друзь, это объясниться с поклонниками.

«Вероятность его возвращения очень высока», – сообщил гендиректор телеканала.

Напомним, ранее участника знаменитой телеигры убрали из эфира вместе с редактором проекта «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний выступил с громким заявлением, сообщив, что Друзь пытался выиграть главный денежный приз шоу мошенническим способом. В обмен на все вопросы викторины знаток пообещал разделить с Бером главный приз пополам.

В мае речи о возвращении магистра на Первый канал не шло. Тогда источник в Останкино сообщил журналистам, что игрок «Что? Где? Когда?» так и не принес извинений телеканалу. Впрочем, у Александра Друзя есть и другие проекты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, после ухода из телеигры он продолжал обучать ее молодых игроков и издал две собственные книги.

По материалам ТАСС.

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Тэги:

«Что? Где? Когда?»Александр ДрузьИлья БерКонстантин ЭрнстКто хочет стать миллионером

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Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал
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