Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал

Зрители могут вновь увидеть на телеэкранах Александра Друзя. Как заявил Константин Эрнст, не исключено, что в скором времени знаток, отстраненный от работы в «Что? Где? Когда?», вернется в программу.

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Руководитель Первого канала назвал единственное необходимое для этого условие. По словам Эрнста, все, что должен сделать Друзь, это объясниться с поклонниками.

«Вероятность его возвращения очень высока», – сообщил гендиректор телеканала.

Напомним, ранее участника знаменитой телеигры убрали из эфира вместе с редактором проекта «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Последний выступил с громким заявлением, сообщив, что Друзь пытался выиграть главный денежный приз шоу мошенническим способом. В обмен на все вопросы викторины знаток пообещал разделить с Бером главный приз пополам.

В мае речи о возвращении магистра на Первый канал не шло. Тогда источник в Останкино сообщил журналистам, что игрок «Что? Где? Когда?» так и не принес извинений телеканалу. Впрочем, у Александра Друзя есть и другие проекты. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, после ухода из телеигры он продолжал обучать ее молодых игроков и издал две собственные книги.

По материалам ТАСС.