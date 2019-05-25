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«У меня были мурашки»: Эвелина Бледанс оценила спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Телеведущая порадовалась, что дочь Алсу Микелла Абрамова тоже стала победительницей конкурса.

«У меня были мурашки»: Эвелина Бледанс оценила спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Эвелина Бледанс. фото: globallookpress

Первый канал и создатели шоу «Голос. Дети» оказались в неприятном положении, когда выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты, из-за чего Микелла Абрамова стала победительницей.

Впервые в истории шоу организаторы провели спецвыпуск, в ходе которого победителями стали все девять финалистов конкурса, в том числе и Микелла Абрамова. 11-летняя певица не пришла на передачу, но это не помешало вручить всем, в том числе и ей, по миллиону рублей от спонсоров.

Эвелина Бледанс внимательно следила за эфиром. Её поразило решение Константина Эрнста. Звезда похвалила неожиданную развязку для одного из самых громких скандалов за последний год.

«У меня были мурашки… Все стали победителями этого сезона! Все! И Микелла тоже! Какое правильное решение Первого канала наградить всех! Лучшее детям!» — написала Эвелина Бледанс.

Тем временем телеведущая провела пикник в заповеднике «Царицыно». На празднике собралось более ста детей с синдромом Дауна. Также Эвелина Бледанс пригласила звездных гостей – Сергея Зверева, Андрея Малахова, Гошу Куценко и других. Знаменитость уверена, что благодаря таким мероприятиям общество начинает лучше понимать «солнечных детей».

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Скандал на шоу "Голос.Дети"Финал шоу «Голос.Дети»шоу "Голос.Дети"Эвелина Блёданс
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«У меня были мурашки»: Эвелина Бледанс оценила спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
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