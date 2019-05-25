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Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей

Наследнику актрисы исполнилось семь лет.

Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей
Эвелина Бледанс и ее сын Семен. Фото: globallookpress

Эвелина Бледанс собрала более ста детей с синдромом Дауна на празднике в музее-заповеднике «Царицыно». Помимо маленьких гостей, на веселый пикник на свежем воздухе собрались звезды российского шоу-бизнеса. В числе приглашенных были Гоша Куценко, Мария Шукшина, Андрей Малахов, Диана Арбенина, Сергей Зверев и другие медийные персоны.

Конечно, одними из центральных фигур мероприятия «Мы все разные, но мы все вместе» стали сама Эвелина и ее сын Семен, которому в апреле исполнилось семь лет. Как рассказала артистка, осенью мальчик обязательно отправится в первый класс школы для «особенных» детей.

«В школу мы пойдем в сентябре. И школа эта будет, как нам кажется, самой правильной для Семена, для первого класса. Потом мы посмотрим. Это лучшая школа, которая дает сейчас образование таким детям», – сообщила Бледанс журналистам.

Знаменитость отметила важность организованного праздника. По словам актрисы, обществу необходимо понять, что люди с синдромом Дауна есть везде. Это реальность, избегать которой невозможно.

Отметим, Семен при помощи мамы начал модельную карьеру еще в младенчестве. Когда мальчику исполнилось полгода, он получил свой первый рекламный контракт и снялся в ролике о подгузниках.

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Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей
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