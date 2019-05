«Ложечки нашлись, а осадочек остался»: зрители обсуждают итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Кому-то не понравилось, что победитель был не один, кому-то – что дочери Алсу тоже дали миллион.

Первый канал 24 мая объявил новых победителей – впервые в истории проекта ими стали все участники финала. Девять ребят, среди которых Ержан Максим, Валерий Кузаков, Нино Честнер, Мариам Абделькадер, Михаил Григорян, Рената Таирова, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян и Микелла Абрамова.

Казалось бы, случилось то, чего все хотели – поруганная справедливость восстановлена и все талантливые ребята получили призы. При таком раскладе в обиде не остался никто. Ну, или почти никто…

«Здесь проигравших нет»

Это был всего лишь детский конкурс, однако эмоциональный накал после финала среди взрослой аудитории достиг такого уровня, что многим зрителям перед спецвыпуском пришлось принять по рюмочке для храбрости. Никто не знал, чем сердце успокоится. В ходу были версии: объявят новое голосование или отдадут победу Ержану Максиму, который стал бы победителем еще 26 апреля, не организуй кто-то накрутку голосов в пользу дочери певицы Алсу.

Первый канал поступил более разумно. Он не стал устраивать для детей новые вокальные состязания, избавив их от очередного стресса, а раздал по миллиону рублей и призовой статуэтке каждому из восьми присутствующих ребят. Еще один, девятый комплект наград, оставили для Микеллы, решившей не участвовать в спецвыпуске.

Дети были счастливы. А вместе с ними радовались и зрители. Самый трогательный момент, когда финалисты-победители дружной командой запели «Здесь проигравших нет» — русскоязычную версию композиции The Winner Takes It All группы ABBA.

«То самое чувство, когда финал «Голоса» лучше, чем финал «Игры престолов»!» — написал один из поклонников передачи.

Мошенники не наказаны — дело не закончено

И всё же счастливому концу были рады далеко не все. Многие пользователи соцсетей даже после раздачи миллионов всем участникам финала посчитали, что это не совсем справедливо. И причин для недовольства было несколько. Самые рьяные фанаты Ержана Максима негодовали из-за того, что мальчик не был объявлен единственным победителем.

«Ержан в этот раз спел даже круче, чем в прошлом финале. Он и победитель. Просто зачем всех победителями называть? Сделали бы три места, убрали бы накрученные голоса и все. Зачем переигрывать финал? Ержан — безусловный победитель», — пишет на странице проекта в Instagram пользователь argo20089.

Другие были недовольны тем, что Микелла Абрамова, несмотря на факт накрутки голосов, вошла в число победителей и получила миллион, а ее родителям за всё случившееся «ничего не будет». Напомним, что именно семью Алсу, хоть это и не доказано официально, считают заказчиками «победы» Микеллы в финале.

«Если бы Абрамовы были уверены в своей победе и непричастности к накрутке, то вышли бы и забрали своё, а тут спрятались, поджав хвост. Алсу пообещала дать комментарий в День защиты детей. Видимо, ее спичрайтер за месяц так и не сумел придумать правдивых отмазок и попросил ещё время», — пишет один из комментаторов.

Кто-то и вовсе хотел бы «посадить» виновников и беспокоится о том, что до уголовного дела не дойдет.

«А как же прокуратура? Так и не возбудилась? Ведь мошенничество при подсчете голосов — уголовное деяние, вызвавшее широкий резонанс в обществе. До «десятки» грозит организатору. Или у нас есть люди «ровнее» остальных?» — вопрошает недовольный зритель.

Отдать миллион Микеллы следовало Насте Ивановой

Многие борцы за справедливость сетуют на то, что из-за дочки Алсу за бортом финала оказалась другая талантливая девочка из команды Светланы Лободы – Анастасия Иванова. На дополнительном этапе Настя блестяще исполнила песню Кончиты Вурст «Rise Like a Phoenix», однако не смогла пройти дальше – мест больше не было.

По мнению зрителей, организаторам конкурса следовало исключить из итоговой тройки учеников Лободы Микеллу и заменить ее Настей – ей миллион рублей наверняка пригодился бы для развития певческой карьеры, Микелле же он ни к чему, так как она дочка богатых родителей.

«Если уж Первый канал хотел все по-честному и по-правильному, надо было пригласить в тройку команды Лободы Настю Иванову. Ведь именно тогда, еще на дополнительном этапе, ее место украли. Но Первый решил: и нашим и вашим. Финал хороший, особенно отсутствием Абрамовой, но осадок остался. И зачем в начале передачи было отменять победу и в конце снова признавать ее», — считает девушка по имени Юлия.

Победу не купишь — теперь не стоит даже пытаться

Многие звезды благодарят канал и лично Константина Эрста за то, что они с честью вышли из этой ситуации, аннулировав предыдущие результаты. Но есть те, кто навсегда потерял веру в конкурсы и телешоу. Как в том анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался.

«В данной ситуации это было, наверное, самое лучшее решение! Дети не обижены! А вот негатив вряд ли уйдет! Доверие к «Голосу», увы, потеряно!» — пишет в комментариях Instagram verabazyleva59.

Между тем, стоит надеяться, что нынешний прецедент послужит для многих уроком — никто больше не попытается жульничать на проекте, да и меры информационной безопасности в новых сезонах будут усилены. Сам Константин Эрнст, как уже сообщалось, выразил сожаление по поводу имевшей место истории, а заодно пожурил Ержана Максима за антирекламу канала, в которой мальчик, сам того не подозревая, снялся после финала.