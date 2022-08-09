Звезда «Игры престолов» Шон Бин высказался, что координаторы постельных сцен только мешают съемке

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Он вспомнил, как снимался в коротком британском сериале «Любовник леди Чаттерлей» 1993 года, в котором было много эротических сцен.

«Леди Чаттерлей» была спонтанной. Это было одно удовольствие. Между нами была хорошая химия, и мы знали, что то, что мы делаем, было необычным», - цитирует Бина издание Variety.

В интервью актеру напомнили, что координаторы постельных сцен могут защитить актрису от домогательств и разврата на съемочной площадке. Шон на это ответил, что все зависит от самой звезды, – опытная актриса готова на все, когда включается камера.