Звезда «Игры престолов» Шон Бин высказался, что координаторы постельных сцен только мешают съемке

Звезда «Властелина колец», «Игры престолов» и множества других блокбастеров, 63-летний Шон Бин высказался против необходимости координаторов постельных сцен. По мнению актера, эти специалисты только «портят спонтанность» хорошо сыгранного интима.
«Это больше тормозило бы меня, потому как привлекало бы внимание к деталям. Когда кто-то говорит тебе: «Сделай это, положи руки туда, пока ты касаешься его штуке…» Я думаю, что естественное поведение влюбленных будет разрушено, если кто-то сведет его к техническим упражнениям», - поделился мнением бывалый актер.
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Он вспомнил, как снимался в коротком британском сериале «Любовник леди Чаттерлей» 1993 года, в котором было много эротических сцен.
«Леди Чаттерлей» была спонтанной. Это было одно удовольствие. Между нами была хорошая химия, и мы знали, что то, что мы делаем, было необычным», - цитирует Бина издание Variety.
В интервью актеру напомнили, что координаторы постельных сцен могут защитить актрису от домогательств и разврата на съемочной площадке. Шон на это ответил, что все зависит от самой звезды, – опытная актриса готова на все, когда включается камера.