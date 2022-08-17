«Зоя» и Сергей Шнуров записали три версии одной песни для сериала «Суперпозиция»

Создатели фантастического сериала «Суперпозиция» решили добавить в свою картину интересный элемент. История пронесет главного героя через несколько параллельных вселенных, в каждой из которых одна и та же певица будет исполнять аналогичную песню, но в разных мирах аранжировка композиции будет меняться.

Подумав, на роль артистки решили взять вокалистку групп «Зоя» и «Ленинград» Ксению Руденко. А Сергей Шнуров и музыканты «Зои» записали несколько разных версий ее песни «Без причин». Композиция прозвучит в сериале в стилях регги, мрачный империалистический джаз и романтический поп.

«Ксения Руденко сейчас на пике популярности, и нам захотелось поработать с ней. Мы связались с ней, и у нас все получилось. Ксения оказалась очень артистичной и великолепно справлялась с любой задачей», — говорит режиссер проекта Вадим Валиуллин. «Это был удивительный опыт, — делится Ксения Руденко, для которой данный проект стал дебютом в кино. — У меня в сериале три сцены, в том числе с Павлом Табаковым, Лукерьей Ильяшенко и Константином Лавроненко. Было здорово посмотреть, как они работают, и отчасти таким образом взять у них уроки актерского мастерства».

Премьера сериала намечена на осень 2022 года.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, он расскажет о путешествиях по параллельным мирам. По сюжету студент-физик отправляется в мультивселенную на поиски своего отца. Побывав в других реальностях, он узнает, что подобные перемещения могут привести к разрушительным последствиям. Как и в Marvel, мультивселенную придется спасать.