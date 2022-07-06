Павел Табаков сыграет сына Марины Зудиной и откроет мультивселенную в новом сериале

В Москве идут съемки фантастического вэб-сериала «Суперпозиция».

По сюжету главный герой в исполнении Павла Табакова путешествует по параллельным мирам мультивселенной, чтобы призвать отца к ответу за смерть матери. Герою предстоит наладить отношения со своими родителями, которых играют Константин Лавроненко и Марина Зудина. Но в разных мирах его «предки» оказываются совершенно разными людьми.

«Я не представляю, кто лучше Константина Лавроненко справился бы с задачей сыграть десять-пятнадцать образов в одном фильме. Как и Марина Зудина. Она в первую очередь блестящая актриса. Но то, что она в реальной жизни мама Павла Табакова, добавляет подлинной химии в отношения их персонажей в кино», — прокомментировал подбор актеров режиссер проекта Вадим Валиуллин.

Зудина и Табаков уже встречались на съемочной площадке в статусе экранных матери и сына несколько лет назад. Но в тот раз это был короткий эпизод, да и отношения персонажей сложно было назвать трогательными. В «Суперпозиции» встреч главного героя Алексея с мамой в параллельном мире будет несколько, и они выступят движущей силой сюжета и развития персонажа.

«Здесь интересная история, она очень необычная и для меня не бытовая, — говорит 56-летняя актриса. — Наверное, если бы мне предложили роль мамы, которая просто встречает сына и кормит его обедом, мне было бы неинтересно. А здесь же много разных тем, хотя роль небольшая. И, конечно, есть отпечаток наших личных отношений. Когда такую историю играют близкие люди, они всегда гораздо больше про себя рассказывают и друг другу могут сказать».

Константин Лавроненко уже не первый раз занят в фантастическом проекте. По словам артиста, он любит этот жанр за возможность «пошевелить мозгами» и пофантазировать. В новом проекте он играет гениального ученого-физика, который открыл существование мультивселенных и возможность путешествия по ним. Но в других мирах он становится то бандитом из 90-х, то картинным злодеем.

«С актерской точки зрения это, конечно, очень любопытно — на какой-то очень короткий момент ухватить суть, черту того или иного персонажа. Может быть, где-то даже чуть-чуть шаржированно или даже утрированно, потому что иногда они появляются буквально на два-три кадра. Хотя это и дополнительная сложность одновременно», — делится впечатлениями от работы 61-летний актер.

В съемках также заняты Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Никита Санаев и другие актеры.

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Релиз 10-серийной картины «Суперпозиция» запланирован на конец августа 2022 года.

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