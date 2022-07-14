Выход сериала по игре The Last of Us наметили на начало 2023 года

Фанатам компьютерной игры The Last of Us («Одни из нас») придется подождать еще, минимум, полгода, прежде чем выйдет сериал HBO по этой истории.
В новом интервью контент-директора HBO Кейси Блойса напрямую спросили, когда ждать релиза данного проекта. Менеджер ответил изданию The Hollywood Reporter, что «ближе к началу 2023 года». Он также добавил, что у канала довольно плотный график разнообразных премьер.
Напомним, главных героев 10-серийной картины сыграют, снимавшиеся в «Игре престолов» Педро Паскаль и Белла Рамзи.
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Сама игра рассказывает об Америке после загадочной пандемии, превращающей людей в зомби. Потерявший семью контрабандист ведет через всю страну юную девочку, в чьей крови кроется иммунитет к вирусу. Им предстоит убегать не только от зараженных, но и от коварных бандитов, наводнивших постапокалиптический мир.