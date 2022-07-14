Выход сериала по игре The Last of Us наметили на начало 2023 года

Напомним, главных героев 10-серийной картины сыграют, снимавшиеся в «Игре престолов» Педро Паскаль и Белла Рамзи.

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Сама игра рассказывает об Америке после загадочной пандемии, превращающей людей в зомби. Потерявший семью контрабандист ведет через всю страну юную девочку, в чьей крови кроется иммунитет к вирусу. Им предстоит убегать не только от зараженных, но и от коварных бандитов, наводнивших постапокалиптический мир.