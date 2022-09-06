Теперь по-летнему: создатели «Вампиров средней полосы» сняли второй сезон

В Москве и Смоленске завершились съемки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». В отличие от первого он получился летним.

С летом в Смоленске появились не только тепло, но и новые герои — от девочки, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Полюбившейся зрителям вампирской семье предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.

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К своим ролям во втором сезоне вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие звезды. К ним присоединилась актрисы Анастасия Стежко и Лукерья Ильяшенко.