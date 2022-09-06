Теперь по-летнему: создатели «Вампиров средней полосы» сняли второй сезон

В Москве и Смоленске завершились съемки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». В отличие от первого он получился летним.
С летом в Смоленске появились не только тепло, но и новые герои — от девочки, ставшей свидетельницей странных убийств, до нового следователя, который с удивлением обнаруживает в местном отделении полиции знакомое лицо. Полюбившейся зрителям вампирской семье предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.
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К своим ролям во втором сезоне вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие звезды. К ним присоединилась актрисы Анастасия Стежко и Лукерья Ильяшенко.
Лукерья Ильяшенко стала вампирессой. Фото: онлайн-кинотеатр Start
«Во втором сезоне мы больше раскрываем мир вампиров — появляются новые обряды, новые существа, — рассказал автор идеи и шоураннер Алексей Акимов. — Я все детство провел в деревне, и день Ивана Купалы был моим любимым летним праздником. Все немного хулиганили, разжигали костры, веселились. Действие во втором сезоне «Вампиров» происходит летом — грех было этим не воспользоваться. К тому же, Купала — языческий праздник, а дед Слава (Юрий Стоянов. — Прим. авт.) у нас язычник».
«Смоленск — полноправный герой сериала. У Смоленска характер очень русского, многострадального, очень преданного города. Он такой, как наша история — все прошло через этот город: Наполеон сюда — Наполеон обратно, немцы сюда — немцы обратно, перестройка сюда — перестройка обратно. Город очень точно выбран авторами для нашей многовековой вампирской истории», — отметил актер Юрий Стоянов, назвав сериал «лучшей рекламой Смоленска».
Напомним, премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре Start в марте 2021-го, и многие представители киноиндустрии назвали его лучшим российским сериалом прошлого года. Выход второго сезона анонсирован на конец 2022-го.