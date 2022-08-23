«Такое количество обнаженных девушек...»: вышел трейлер сериала «Жизнь по вызову»

Герой Прилучного — владелец успешного московского агентства эскорт-услуг, которое может достать любых девочек для самых требовательных клиентов. Заказчики и девушки довольны, прибыль растет, но однажды на доходный бизнес дерзкого сутенера открывается охота. Теряя все, он должен максимально быстро узнать, кто его подставил.

Обладая детективным сюжетом и максимальной степенью откровенности, сериал поднимает важные социальные вопросы. Например, как относиться к феномену эскорт-услуг?

«Во время съемок проекта я прониклась сочувствием к людям в эскорт-бизнесе. Это тяжелая работа, я уверена, что туда приходят люди не от хорошей жизни, но кому-то судьба не оставляет другого выбора, — говорит актриса Лиза Моряк. — Я думаю, всем актерам было страшно сниматься в проекте с таким уровнем откровенности. Помню, как сильно я смущалась, видя такое количество обнаженных девушек, поэтому работала с дублером».

Вместе с Павлом и Лизой в 10-серийной драме снялись Наталья Рудова, Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров и другие актеры. Режиссером выступил Сарик Андреасян.

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Премьера состоится 25 августа на Kion.