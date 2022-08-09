Павел Прилучный в окружении эскортниц: в конце лета стартует показ сериала «Жизнь по вызову»

25 августа в онлайн-кинотеатра Kion состоится премьера оригинального сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина приоткроет завесу тайны над современным российским рынком эскорт-услуг.
Прилучный сыграл хозяина элитного эскорт-агентства, который пытается скрыть от дочери, чем он зарабатывает. Но неожиданно на нелегальный бизнес главного героя объявляется охота. В один миг он рискует потерять все – репутацию, деньги, семью и даже жизнь. Но спокойно покидать свою нишу в теневой экономике он не собирается.
«Мой герой – человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес. Эта роль мне понравилась, как только я прочел сценарий. И впоследствии убедился, насколько интересно играть такого противоречивого персонажа», - говорит Павел Прилучный.
«Жизнь по вызову» — это детективно-драматическая история, в которой есть и остросоциальный контекст, и дерзкая, провокационная откровенность. Он исследует жизнь «по вызову» изнутри, и это не просто маскулинный экшн от лица сутенера. Команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии, чтобы показать, как на самом деле выглядит непарадная жизнь эскортниц, далекая от выставочных картинок соцсетей.
«Жизнь по вызову» удивит своим уровнем откровенности. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Каждая серия посвящена одному реальному случаю: это мир обмана, предательства, бесчеловечных отношений. В основе сценария — истории девушек, о которых писал известный Telegram-канал «Рынок шкур», разоблачавший глянцевых моделей в оказании эскорт-услуг.
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Вместе с Прилучным в картине снялись Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев, Виктория Богатырева, Янина Студилина, Олег Каменщиков, Никита Кологривый, Михаил Горевой, Анна Чурина, Михаил Богдасаров, Кирилл Жандаров, Алексей Кирсанов и другие актеры.
Сценарий написал Алексей Гравицкий («Чикатило», «Непрощенный», «Землетрясение»). Режиссер проекта — Сарик Андреасян.
«Идея проекта появилась несколько лет назад, но мы искали свежее решение, так как на данную тему на тот момент уже были другие сериалы. У нас получился хороший баланс эротики и драмы. Мы перечитали и пересмотрели большое количество интервью реальных участников эскорт-индустрии, а наш сценарист консультировался непосредственно с ее действующими представителями. Большинство историй, в которые попадают наши героини, основаны на реальных событиях, и, как мне кажется, это чувствуется и выводит сериал на очень высокий честный уровень», - говорит Сарик Андреасян.
Десять эпизодов эротической драмы «Жизнь по вызову» станут доступны в онлайн-кинотеатре Kion с 25 августа.