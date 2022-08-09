Павел Прилучный в окружении эскортниц: в конце лета стартует показ сериала «Жизнь по вызову»

25 августа в онлайн-кинотеатра Kion состоится премьера оригинального сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина приоткроет завесу тайны над современным российским рынком эскорт-услуг.

Прилучный сыграл хозяина элитного эскорт-агентства, который пытается скрыть от дочери, чем он зарабатывает. Но неожиданно на нелегальный бизнес главного героя объявляется охота. В один миг он рискует потерять все – репутацию, деньги, семью и даже жизнь. Но спокойно покидать свою нишу в теневой экономике он не собирается.

«Мой герой – человек холодного расчета и профессионал своего дела. Он любит свою работу, но в то же время ненавидит тех самых людей, которые обеспечивают его бизнес. Эта роль мне понравилась, как только я прочел сценарий. И впоследствии убедился, насколько интересно играть такого противоречивого персонажа», - говорит Павел Прилучный.

«Жизнь по вызову» — это детективно-драматическая история, в которой есть и остросоциальный контекст, и дерзкая, провокационная откровенность. Он исследует жизнь «по вызову» изнутри, и это не просто маскулинный экшн от лица сутенера. Команда проекта взяла несколько десятков интервью у представительниц индустрии, чтобы показать, как на самом деле выглядит непарадная жизнь эскортниц, далекая от выставочных картинок соцсетей.