Старые знакомые и новые типажи: в Петербурге начали снимать спин-офф «Содержанок»

У популярного российского сериала «Содержанки» появится спин-офф. Его начали снимать в Петербурге во второй половине июня. И вот онлайн-кинотеатр Start официально подтвердил работу над проектом.

Новый сериал будет называться «Содержанки. Перезагрузка». Его события развернутся спустя три года после окончания третьего сезона оригинальной картины — когда персонажи встретятся вновь, уже в Северной столице.

Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильм, а у Лены Широковой (Дарья Мороз) созрел еще один гениальный план. Все они собираются на светской вечеринке, которую неожиданно прерывает смерть одного из влиятельных гостей.