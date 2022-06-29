Старые знакомые и новые типажи: в Петербурге начали снимать спин-офф «Содержанок»

У популярного российского сериала «Содержанки» появится спин-офф. Его начали снимать в Петербурге во второй половине июня. И вот онлайн-кинотеатр Start официально подтвердил работу над проектом.
Новый сериал будет называться «Содержанки. Перезагрузка». Его события развернутся спустя три года после окончания третьего сезона оригинальной картины — когда персонажи встретятся вновь, уже в Северной столице.
Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена восточного происхождения. Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильм, а у Лены Широковой (Дарья Мороз) созрел еще один гениальный план. Все они собираются на светской вечеринке, которую неожиданно прерывает смерть одного из влиятельных гостей.
Съемочная группа сериала «Содержанки. Перезагрузка». Фото: онлайн-кинотеатр Start
«Московская история, длившаяся три сезона, завершилась: финал проекта вынул из шкафов последние скелеты, расставил все фигуры по своим местам. В «Перезагрузке» мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны», — рассказала шоураннер проекта Ирина Сосновая.
«Обсуждая идею «Перезагрузки», мы хотели взглянуть на полюбившихся персонажей с нового ракурса. Моя героиня Лена Широкова даже выглядит по-новому, особенно в сравнении с третьим сезоном. Она отходит от образа бизнес-леди, шик и лоск теперь спрятан, она возвращается к себе, своей «настоящести», и, мне кажется, ей в этом комфортно», — отметила актриса и продюсер Дарья Мороз.
Она добавила, что в новом сериале зрители увидят новые типажи содержанок и их градацию.
Режиссером спин-оффа стала Ламара Согомонян, для которой это будет сериальный дебют. Ее короткометражка «Собирайся, поедем на праздник» с Дарьей Мороз в главной роли был показан на «Кинотавре» и блеснула на множестве международных фестивалей короткометражных фильмов.
Добавим, что к актерскому составу присоединились Сергей Горошко, Наталья Рогожкина, Иван Мулин, а также зарубежные артисты: немец Стив Виндольф, хорват Франо Ласич и серб Иван Евтович.
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