«Семейка Аддамс» плюс «Гарри Поттер»: вышел тизер нового сериала «Уэнсдэй»

17 августа Netflix опубликовал большой тизер предстоящего сериала «Уэнсдэй» - про выросшую дочь Семейки Аддамс, которая поступила в старшую школу. Картину снял мастер изящных ужасов Тим Бертон.

В ролике показано, что Уэнсдэй сменила несколько школ, где на буллинг со стороны одноклассников устраивала кровавые шалости. Наконец родители нашли для нее мрачную академию Nevermore, где обожающей смерть девушке самое место. Но и там юная садистка найдет, кому противостоять. К тому же, у этой школы есть свои мрачные тайны, связанные с семьей героини.