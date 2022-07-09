Почему Валиде и Хюррем не поладили на съемках «Великолепного века»

Турецкая актриса Небахат Чехре стала настоящей звездой после того, как сыграла Валиде-султан в сериале «Великолепный век». И сложные отношения с Хюррем ей было играть несложно. Дело в том, что женщина изначально довольно негативно была настроена по отношению к Мерьем Узерли.

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«Она была таким дитем Европы. Создавала излишний шум на съемочной площадке, а также у нее были завышенные требования к оплате и условиям труда», - рассказала Чехре турецким журналистам.

Кроме того, Чехре не нравилось, что Узерли родила двух детей вне брака. По ее словам, такое поведение для нее немыслимо. К тому же Небахат считает, что когда у Мерьем встал выбор между работой и ребенком, она должна была предпочесть именно первый вариант, а не наоборот.

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