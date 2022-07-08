Николас Кейдж сыграет дракона, который не может жить без водки

Неподражаемый Николас Кейдж сыграет в новом сериале дракона, который любит водку.

Актер подарит свой голос этому необычному персонажу, а также выступит продюсером проекта под названием Highfire – экранизации одноименно романа для взрослых от писателя Йона Колфера, автора «Артемиса Фаула».

Проект описывается, как нечто среднее между «Настоящим детективом» и фэнтези «Пит и его дракон» - суровый криминальный триллер с долей магического реализма. Над ним работает студия MGM.

Главный герой – настоящий дракон Хайфайр, затворник, любитель выпивки и кабельного телевидения. Когда-то он правил другими драконами и всей землей, а теперь маскируется под аллигатора на болоте и ведет низменный образ жизни. Но встреча с пареньком, у которого образовались проблемы с мафией, меняет судьбу чудовища.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Как сообщает издание Deadline, ранее планировалось, что сериал выйдет на потоковом сервисе компании Amazon, теперь же он «переехал» на Paramount+. Напомним, что за свою долгую карьеру 58-летний Кейдж практически никогда не снимался в сериалах. Возможно, это будет его первый крупный сериальный проект.

Смотрите также: