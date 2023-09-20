«Стучать зубами в кадре – нельзя!»: как снимали второй сезон сериала «Иванько» - новый герой и опасные трюки

18 сентября на ТНТ начинается второй сезон комедии «Иванько». Зрители полюбили этот сериал за жизненный юмор и обаятельных героинь. Подружки Валя, Настя и Яся то и дело решают самые разные проблемы - они касаются романтики, отношений с родными и друзьями, работы…
Второй сезон подготовил зрителям немало сюрпризов. Расскажем – что именно ждет поклонников сериала.
Новый персонаж: «Он просто золотце, в него все влюбятся»
Фото: кадр из сериала «Иванько-2»
Кроме Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Дениса Шведова и других актеров, зрителям предстоит увидеть звезду сериала «Патриот» - Дмитрия Журавлева. Ему досталась роль нового ухажера Насти (Валентины Мазуниной) – хозяйственного парня и хоккейного фаната, который окружает Настю гиперопекой. Журавлева взяли в проект практически без проб.
«Как сказал сам Дима, когда посмотрел отрывки: будете потом по стране людей в инфарктах собирать. Он просто золотце, в него все влюбятся!», - говорит режиссер и продюсер Ксения Воронина.
Под натиском обстоятельств Валя, Настя и Яся меняются, чтобы улучшить свою жизнь. При этом они остаются смешными и забавными. Например, Насте кажется, что она может стать счастливее, если превратится в тихую мышку, а Валя начинает путь к познанию внутреннего «я».
Зритель сразу заметит перемены: серые кофточки Вали будут постепенно вытесняться летящими платьями, и она научится громко заявлять о своих желаниях.
Почему Валя живет в проходной комнате и спит на раскладном диване
Фото: кадр из сериала «Иванько-2»
Команда сериала практически в полном составе перешла во второй сезон.
«Все уже были погружены в материал и хорошо в нем ориентировались: художник-постановщик Максим Фесюн, художник по костюмам Александра Филимонова, - рассказывает Ксения Воронина. - Они делают большую работу. Саша и в первом, и во втором сезоне придумывала костюмы. Герои меняются, и, чем больше они открываются новому, тем сильнее меняются цвета. Костюмы отлично отражают происходящие с ними перемены».
«Я – марионетка в руках Ксении Ворониной. И мне это очень нравится, - призналась актриса Лина Миримская. - У меня ни с одним проектом не было таких отношений, как с замыслом Ксении. Если она считает что-то правильным для Валентины - значит, и для меня это закон. И я полностью ей доверяю в желании сделать перемены, например, во внешности героини».
Кроме костюмов, внутренний мир героев отражают и места их обитания. Над ними тоже потрудились художники.
«Любая квартира – это отражение человека. Например, наша Валя не случайно живет в проходной комнате, на раскладном диване. В семье у нее нет личного пространства, и эта деталь дает представление, как она относится к себе и как относятся к ней», - объясняет режиссер.
Кстати, Ксения Воронина, которая придумала сериал, ко второму сезону полноценно заняла его режиссерское кресло, поставив все серии.
Как избавиться от похоти – 12 шагов
Фото: кадр из сериала «Иванько-2»
«Иванько» - это разговорная комедия, и создатели постарались сделать диалоги достоверными и понятными зрителю. Например, герои Алексея Верткова и Михаила Тройника решают пойти на группу по «избавлению от похоти». Готовясь снимать этот небольшой эпизод, авторы сериала тщательно изучили вопрос.
«Мы общались с людьми, которые ходили в эти группы, - говорит Ксения Воронина. – Расспрашивали - что происходит на занятиях, какая там аудитория. Оказывается, группа работает по аналогии с 12 шагами избавления от алкогольной зависимости. Просто эта проблема не так часто упоминается в информационном пространстве».
«Я смотрел видеоролики об этом, - продолжает актер Михаил Тройник. - Люди, считающие, что у них есть зависимость, обращаются в группы за помощью. Но, по-моему, во втором сезоне смысл как раз в том, что Леха - не оттуда. Собрания психологической помощи - совсем не про него».
Для линии героя Дениса Шведова авторской команде пришлось разбираться – как взаимодействуют бизнес и власть.
«У нас был «консультант по коррупции», - шутит Воронина. - Мы изучали, через что проходят бизнесмены, какие у них бывают проблемы с властью».
Эзотерика, йога, марафоны желаний
Фото: кадр из сериала «Иванько-2»
Герой Дмитрия Журавлева увлекается хоккеем. Над тем, как выглядит его квартира, художникам пришлось немало потрудиться.
«Он фанат «Спартака», и мы изучали, какие у них фанатские традиции, что может висеть у героя дома в качестве мерча, - рассказывает Ксения. – А еще мы раскрываем в сериале тему эзотерики, йоги, марафонов желаний, - через другого персонажа. Но это было довольно легко изучить. Что-то я даже попробовала на себе».
Прыжок с лодки и купание в фонтане
На съемках сериала «Иванько-2». Фото: канал ТНТ
Музыка – важная часть сериала «Иванько». Первый сезон был наполнен треками, которые усиливают драматические или комедийные моменты, точно попадая в настроение. Подбором треков Ксения Воронина занималась вместе с музыкальным продюсером Good Story Media Дмитрием Ланским.
«Да, музыкальное оформление передает самоощущение героинь. Например, во втором сезоне в караоке они поют «Руки вверх!». Это, конечно, не случайно, песня отражает их состояние», - говорит Ксения Воронина.
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Ко второму сезону сериал обзавелся и своим собственным эксклюзивным саундтреком – песней группы «Моя Мишель».
Съемки второго сезона «Иванько» не обошлись и без трудностей, – они надолго запомнятся всей команде. По словам Ксении Ворониной, актеры нередко стремились выполнить трюки самостоятельно. Однако были моменты, когда без дублеров не обойтись.
«Сложные вещи, типа прыжков и падений, помогали исполнять дублеры, хотя это было редко. Даже на дереве актеры висели сами. Но вот прыжок с лодки в озеро выполняли дублеры - это опасный трюк. Довольно сложной для актеров была сцена в фонтане, где очень холодная вода, и ее не сделать теплой даже в жаркий день. Актерам было холодно - но стучать зубами в кадре нельзя!»
Не пропустите – новый сезон «Иванько» на канале ТНТ начинается 18 сентября в 21.00.