«Стучать зубами в кадре – нельзя!»: как снимали второй сезон сериала «Иванько» - новый герой и опасные трюки

Кроме Валентины Мазуниной, Лины Миримской, Дениса Шведова и других актеров, зрителям предстоит увидеть звезду сериала «Патриот» - Дмитрия Журавлева. Ему досталась роль нового ухажера Насти (Валентины Мазуниной) – хозяйственного парня и хоккейного фаната, который окружает Настю гиперопекой. Журавлева взяли в проект практически без проб.

«Как сказал сам Дима, когда посмотрел отрывки: будете потом по стране людей в инфарктах собирать. Он просто золотце, в него все влюбятся!», - говорит режиссер и продюсер Ксения Воронина.

Под натиском обстоятельств Валя, Настя и Яся меняются, чтобы улучшить свою жизнь. При этом они остаются смешными и забавными. Например, Насте кажется, что она может стать счастливее, если превратится в тихую мышку, а Валя начинает путь к познанию внутреннего «я».

Зритель сразу заметит перемены: серые кофточки Вали будут постепенно вытесняться летящими платьями, и она научится громко заявлять о своих желаниях.

Почему Валя живет в проходной комнате и спит на раскладном диване

