Как снимали сериал «Первокурсницы»: похищение хорька, рога Малефисенты и настоящий студенческий драйв

4 сентября канал ТНТ начинает показ сериала «Первокурсницы», главные роли в котором исполнили Екатерина Стулова («Жуки») и Анна Уколова («Домашний арест»). Героиням исполнилось почти 40 лет, когда они вдруг решили поступить в институт, на первый курс. Для них начинается новая жизнь – в студенческом общежитии. Авторами идеи этой комедии выступили Comedy Club Production («Гусар», «Девушки с Макаровым», «Триада» и другие хиты ТНТ).
В сорок лет жизнь только начинается!
Кадр из сериала "Первокурсницы". Фото: канал ТНТ
Главные героини «Первокурсниц» - Настя и Жанна – внезапно поняли, что пробовали в жизни многое: Настя посвятила себя воспитанию двух сыновей-близнецов, Жанна умело пользовалась мужским вниманием и много раз была замужем. Но что такое «жить для себя» – они не знают. Подруги решили: цифры в паспорте – не повод бояться перемен.
Пилотная серия «Первокурсниц» была снята почти два года назад режиссером Ильей Ермоловым. Он известен своими проектами «Разрешите обратиться» и «За кулисами».
«История понравилась мне тем, что это такая «Москва слезам не верит», но с «твистом». Я увидел крутую мотивационную составляющую: две взрослые женщины могут начать жизнь с нуля. У них не сложилась карьера, личная жизнь, но здесь и сейчас они готовы рискнуть и начать все заново, чтобы пожить в кайф и сделать то, что им не удалось когда-то», - говорит Илья.
Удачная пара – как проходил кастинг
Кадр из сериала "Первокурсницы". Фото: канал ТНТ
Вместе с продюсерами Comedy Club Production Илья участвовал в выборе актеров. Кастинг в сериал был обширным и длился долго: перед командой стояла задача найти двух характерных актрис определенного возраста и сделать так, чтобы зрители поверили в их дуэт.
«Как оказалось, Аня Уколова и Катя Стулова знакомы много лет, но тесно не дружили, и настоящими подругами стали уже на нашей площадке, - делится Илья Ермолов. - Бывает, что приходят люди и делают пробы неплохо, но немного не так, как нам нужно. А Катя и Аня оказались той парой, которая вызвала улыбку своим актерским существованием в контексте истории».
Режиссер-актер – находка для команды
Кадр из сериала "Первокурсницы". Фото: канал ТНТ
Кстати, то обстоятельство, что у Ермолова есть актерское образование и опыт съемок в сериалах, серьезно вдохновляло команду.
«Илья очень любит актеров, принимает импровизации, открыт к предложениям, но при этом он четко знает, что ему надо, и крепко стоит на ногах, - рассказывает актриса Екатерина Стулова. - Актерский опыт позволяет ему быстро подсказать нам некоторые вещи».
«Слава Богу, что у меня был рядом Илья Ермолов! – продолжает актер Александр Доронин. - И это не комплимент артиста режиссеру, это комплимент товарища по актерскому цеху к другому товарищу. Он тонко чувствует природу актера, понимающе и технично проецирует все, что нужно сделать, через команду, которая стоит за камерой».
Настоящая студенческая атмосфера
Кадр из сериала "Первокурсницы". Фото: канал ТНТ
«Первокурсницы» - история, которая происходит в современной Москве. Все здесь узнаваемо: улицы, вид на Воробьевы горы, студенческий городок на Лиственничной аллее у Тимирязевской академии...
Как говорят создатели сериала, павильонных съемок в процессе было совсем немного – например, пришлось построить интерьер общежития, в которое заселяются главные героини. Но экстерьер реальный – это как раз знакомый многим москвичам красный малоэтажный студгородок на Лиственничной аллее.
Интерьер института, его широкие коридоры и просторные аудитории снимали в Бауманке, театр – в ДК МИИТ. Кроме того, в кадре появляется студенческая библиотека с историческими зелеными лампами. В общем, полное погружение в студенческую жизнь и атмосферу зрителям обеспечено.
Зимние съемки на коньках
Кадр из сериала "Первокурсницы". Фото: канал ТНТ
Конечно, съемки комедийного сериала не обошлись без веселых приключений. Одной из самых запоминающихся стала зимняя смена, которую пришлось провести… на коньках.
«Наши прекрасные артисты катались сами, и Анна Уколова, и Женя Егоров. Мы снимали в парке у ВДНХ, была замечательная смена с зимним настроением. Для нее мы не перекрывали каток, а снимали в живой атмосфере с посетителями, использовали кран. А потом вся съемочная группа надела коньки! Кто-то и работал на коньках», - рассказывает Илья Ермолов.
Похищение хорька
Были и трудности. Некоторые сцены с участием героини Екатерины Новокрещеновой, которые могут показаться зрителям простыми, заставили повозиться. Дело в том, что у девушки появляется новый друг – хорек, которого она спасает из кафе.
«Героиня Кати крадет хорька и селит с собой в общежитии, и эти сцены потребовали очень много дублей, - делится режиссер. - Хорек вообще никак не поддается дрессуре!»
Рога Малефисенты
Герои и героини «Первокурсниц» - обычные люди: студенты, преподаватели, их друзья из разных социальных кругов. Художники по костюмам продумывали их образы в соответствии с характерами, одежду для героев выбирали простую и повседневную.
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Но есть в сериале эпизод, в котором все выглядит необычно: это празднование Хэллоуина в общаге. Здесь художники дали волю своей фантазии! Например, Жанне, героине Екатерины Стуловой, сшили яркий красно-черный костюм с рогами Малефисенты.
«Да, в этом эпизоде много костюма, грима, неожиданных образов, много артистов массовых сцен, - рассказывает Ермолов. - По сценарию ведь у Жанны твист в том, что она клеит себе рога, но делает это не очень удачно, приходится их отрывать. На этом построены шутки. Можно сказать, что это метафора».
Не пропустите новый сериал «Первокурсницы» - зарядиться хорошим настроением можно будет уже 4 сентября в 21.00 на канале ТНТ.