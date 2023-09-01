Как снимали сериал «Первокурсницы»: похищение хорька, рога Малефисенты и настоящий студенческий драйв

Главные героини «Первокурсниц» - Настя и Жанна – внезапно поняли, что пробовали в жизни многое: Настя посвятила себя воспитанию двух сыновей-близнецов, Жанна умело пользовалась мужским вниманием и много раз была замужем. Но что такое «жить для себя» – они не знают. Подруги решили: цифры в паспорте – не повод бояться перемен.

Пилотная серия «Первокурсниц» была снята почти два года назад режиссером Ильей Ермоловым. Он известен своими проектами «Разрешите обратиться» и «За кулисами».

«История понравилась мне тем, что это такая «Москва слезам не верит», но с «твистом». Я увидел крутую мотивационную составляющую: две взрослые женщины могут начать жизнь с нуля. У них не сложилась карьера, личная жизнь, но здесь и сейчас они готовы рискнуть и начать все заново, чтобы пожить в кайф и сделать то, что им не удалось когда-то», - говорит Илья.

Удачная пара – как проходил кастинг

