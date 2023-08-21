Как снимали сериал «Телохранители»: настоящие драки и погони, неожиданный «проказник» Маковецкий

21 августа в 20.00 на канале ТНТ стартуют «Телохранители» - комедия о трех боксерах из Челябинска, которые внезапно оказываются сотрудниками службы безопасности состоятельного столичного адвоката.
Герой Сергея Маковецкого – еще тот проказник!
Сергей Маковецкий в сериале «Телохранители». Фото: канал ТНТ
В «Телохранителях» Сергей Маковецкий – серьезный драматический актер - появляется в необычном для него амплуа. Он играет отца богатого юриста - нанимателя боксеров. После того как герой Маковецкого овдовел, сын забрал его к себе, но энергичный пенсионер мается от скуки в огромном доме и устраивает разные проказы. Звучит неожиданно? Так и есть. Таким Сергея Маковецкого вы еще не видели!
Актеры по-настоящему дерутся в кадре
Фото: канал ТНТ
Исполнители главных ролей - Олег Гаас, Егор Овчинников и Александр Левин - подошли к работе со всей серьезностью: готовились к съемкам несколько месяцев, занимаясь боксом. Александра Левина, например, тренировал действующий профи Николай Потапов. Почти все трюки парни выполнили сами, в том числе «махали кулаками», когда снимались сцены драк.
Кстати, актерам пришлось не только отрабатывать удары по груше и прыгать через скакалку, но и заняться пинг-понгом. Дело в том, что их персонажи проводят свободное время за столом для настольного тенниса. Тут, конечно, тоже требовалась максимальная убедительность.
Погони – тоже настоящие: в Москве перекрывали движение
Фото: канал ТНТ
По сюжету, спортивные парни из провинции вовсе не собирались покорять Москву. Боксеры вылетели из сборной накануне важных соревнований после того, как тренер узнал об их «халтурах» - парни дрались на турнирах по боям без правил, чтобы подзаработать. А потом еще и ввязались в драку с телохранителями московского адвоката, отправив их в нокаут «одной левой».
Увидев это, юрист был так впечатлен, что предложил им работать на него. Так герои оказались в столице. Им, конечно, сложно - они не знают, как себя вести, все вокруг для них ново и удивительно. Зрители увидят захватывающие сцены погонь, для съемок которых создателям сериала приходилось перекрывать московские улицы. Все по-настоящему!
«Телохранители» - проект от авторов «Жуков», «Девушек с Макаровым» и других хитов
Фото: канал ТНТ
Продюсеры Алексей Иванов и Максим Шкаликов - уроженцы Челябинска, как и их герои. В прошлом оба работали над «долгоиграющими» проектами «Универ» и «СашаТаня». Режиссер Константин Смирнов тоже знаком зрителям – он снял всенародно любимых «Жуков» и «Девушек с Макаровым». Не исключено, что и «Телохранители» станут таким же популярным сериалом.
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Сериал «Телохранители» продлит вам жизнь
Смех продлевает жизнь. Доказано - те, кто часто хохочут над шутками, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и меньше подвержены инфекциям. В «Телохранителях» - масса уморительных шуток. А значит, посмотрев новый сериал, вы совершенно точно заработаете себе пару лишних лет на нашей планете.
Не пропустите – первые серии «Телохранителей» можно будет увидеть уже 21 августа в 20.00 на канале ТНТ.