Как снимали сериал «Телохранители»: настоящие драки и погони, неожиданный «проказник» Маковецкий

Исполнители главных ролей - Олег Гаас, Егор Овчинников и Александр Левин - подошли к работе со всей серьезностью: готовились к съемкам несколько месяцев, занимаясь боксом. Александра Левина, например, тренировал действующий профи Николай Потапов. Почти все трюки парни выполнили сами, в том числе «махали кулаками», когда снимались сцены драк.

Кстати, актерам пришлось не только отрабатывать удары по груше и прыгать через скакалку, но и заняться пинг-понгом. Дело в том, что их персонажи проводят свободное время за столом для настольного тенниса. Тут, конечно, тоже требовалась максимальная убедительность.

Погони – тоже настоящие: в Москве перекрывали движение

