«Сватали за Мустафу, но любила Малкочоглу»: как сейчас выглядит 35-летняя Эзги Эюбоглу — Айбиге хатун

Эзги Эйюбоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Айбиге хатун. Ее хотели выдать замуж за сына султана Сулеймана и Махидевран султан — шехзаде Мустафу. Однако дочь крымского хана всем сердцем полюбила Малкочоглу Бали-бея. Но быть рядом с любимым не могла. В итоге она отказалась от никаха с сыном султана Сулеймана, вернувшись на родину.

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