«Сватали за Мустафу, но любила Малкочоглу»: как сейчас выглядит 35-летняя Эзги Эюбоглу — Айбиге хатун

Эзги Эйюбоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» Айбиге хатун. Ее хотели выдать замуж за сына султана Сулеймана и Махидевран султан — шехзаде Мустафу. Однако дочь крымского хана всем сердцем полюбила Малкочоглу Бали-бея. Но быть рядом с любимым не могла. В итоге она отказалась от никаха с сыном султана Сулеймана, вернувшись на родину.
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Эзги Эйюбоглу в образе Айбиге хатун. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
А вот как Эзги Эйюбоглу выглядит спустя 10 лет после съемок в сериале «Великолепный век». Фото: личный архив
Эзги Эйюбоглу — привлекательная блондинка. Фото: личный архив
Эзги Эйюбоглу — миловидная блондинка. В свои 35 лет она выглядит очень молодо и свежо. Примечательно, что в момент съемок в «Великолепном веке» актриса строила отношения с сериальным сыном Хюррем султан (ее сыграла Мерьем Узерли) — шехзаде Мехмедом, он же Гюрбей Илери.
«Сватали за Мустафу, но любила Малкочоглу», «Красавица Айбиге хатун», «Махидевран султан потом ее всячески обижала! Хорошо что Валиде султан заступалась за племянницу», «Она не предавала Мустафу, просто любила другого», «Какая была бы красивая пара Айбиге и Малкочоглу», — пишут фолловеры.