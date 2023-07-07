Зависть, измены и предательство: о чем будет новый сериал «Букины» - по версии нейросети

Лену, словно магнитом, тянет к Даше: ее привлекают свободолюбивый и веселый нрав, легкий характер и красота соседки, ведь Лена совсем не такая: она закомплексованная и неуверенная в себе. Нейросеть развивает отношения между девушками:

«Лена завидует Даше, но одновременно привлекает ее энергия и уверенность».

Под влиянием Даши Лена даже пытается что-то сделать для улучшения собственной семейной жизни:

«Лена предлагает Толику посмотреть футбол, чтобы разнообразить их отношения. Толик рад возможности сделать что-то свое и находит в этом удовольствие».

Любовный треугольник

Однако, похоже, красота, сексуальность и раскованность Даши нравятся не только Лене. Нейросеть считает, что в сюжете не обойтись без супружеской измены и любовного треугольника:

«Даша и Толик случайно встречаются на улице. Между ними возникает неожиданная химия, они начинают проводить время вместе. Лена замечает их близость и начинает испытывать ревность».

Ну конечно же, ревность, нейросеть, - как иначе? Что же будет дальше? Неужели соседки станут враждовать из-за мужчины? Но нет – искусственный интеллект предлагает более миролюбивый вариант:

«Лена рассказывает Даше о своих комплексах и проблемах. Даша поддерживает Лену и помогает ей поверить в себя. Между ними рождается настоящая дружба».

Ревность и подозрения

