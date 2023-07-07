Зависть, измены и предательство: о чем будет новый сериал «Букины» - по версии нейросети

К радости поклонников сериала «Счастливы вместе», анонсирован перезапуск легендарного проекта. Теперь он будет называться «Букины». Правда, по некоторым данным, в новом сериале может не оказаться соседей Букиных – Лены Полено и ее мужа Толика. Мы спросили у нейросети – какие события могут происходить в новом сериале? И выяснили: бот не представляет себе продолжения знаменитой истории без Лены и Толика!
Нейросеть дала другое название сериалу – «Игры судьбы» - и предложила собственный вариант развития сюжета. Получилось даже захватывающе.
Неудачи Гены и Толика: женщины главнее!
Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"
Нейросеть рассказывает, что могут увидеть зрители в первых сценах нового сериала:
«Даша показывает свое превосходство над Геной, командует им и высмеивает его неудачи. Лена заходит в гости и становится свидетелем унижения Гены. Лена чувствует зависть к Даше, особенно к ее бюсту».
Что ж – ожидаемо: роскошный бюст Даши Букиной всегда был предметом зависти.
Дальше действие переносится в квартиру Лены и Толика. Возможно, огорченная сравнением собственных форм с аппетитной фигурой соседки, Лена третирует мужа:
«Лена контролирует каждое действие Толика, запрещает ему смотреть спорт и ограничивает его хобби. Толик чувствует себя угнетенным и недооцененным».
Какой-то сплошной матриархат получается – бедные мужчины терпят унижения и ограничения от своих жен!
Дружба-зависть
Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"
Лену, словно магнитом, тянет к Даше: ее привлекают свободолюбивый и веселый нрав, легкий характер и красота соседки, ведь Лена совсем не такая: она закомплексованная и неуверенная в себе. Нейросеть развивает отношения между девушками:
«Лена завидует Даше, но одновременно привлекает ее энергия и уверенность».
Под влиянием Даши Лена даже пытается что-то сделать для улучшения собственной семейной жизни:
«Лена предлагает Толику посмотреть футбол, чтобы разнообразить их отношения. Толик рад возможности сделать что-то свое и находит в этом удовольствие».
Любовный треугольник
Однако, похоже, красота, сексуальность и раскованность Даши нравятся не только Лене. Нейросеть считает, что в сюжете не обойтись без супружеской измены и любовного треугольника:
«Даша и Толик случайно встречаются на улице. Между ними возникает неожиданная химия, они начинают проводить время вместе. Лена замечает их близость и начинает испытывать ревность».
Ну конечно же, ревность, нейросеть, - как иначе? Что же будет дальше? Неужели соседки станут враждовать из-за мужчины? Но нет – искусственный интеллект предлагает более миролюбивый вариант:
«Лена рассказывает Даше о своих комплексах и проблемах. Даша поддерживает Лену и помогает ей поверить в себя. Между ними рождается настоящая дружба».
Ревность и подозрения
Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"
И все же Даша и Толик не в силах противиться возникшей страсти.
«Даша и Толик осознают свои чувства друг к другу и начинают скрывать их от Лены. Лена чувствует, что что-то не так, и начинает подозревать измену. Она узнает о романе Даши и Толика и ощущает горечь предательства и разочарования. Лена решает разорвать отношения с Толиком и уйти от него».
Чувствуете? Легкая комедия постепенно превращается в настоящую драму – любовь и ревность, подозрения и предательство!
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Хэппи-энд
Фото: кадр из сериала "Счастливы вместе"
И все же нейросеть не хочет чрезмерного накала эмоция. Она старается «разрулить» события максимально мирным образом, без драк и кровопролития.
«Даша и Лена обсуждают прошедшие события и осознают свои ошибки. Они примиряются и обещают поддерживать друг друга. Лена находит новое счастье в собственной силе и самоуважении. Даша и Толик осознают свою ошибку и решают начать все с чистого листа, искренне извиняясь перед Леной. Даша вновь влюбляется в своего мужа Гену, забыв свои попытки развлекаться с другими мужчинами».
Что ж, спасибо, нейросеть, - ты подарила нам достойный сценарий нового сериала! Теперь остается только немного подождать, чтобы увидеть – насколько он похож на тот, по которому снимут «Букиных».