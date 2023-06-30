Появились новости о съемках нового сезона «Сватов» — заявление актрисы сериала

Инна Королева, исполнившая в «Сватах» роль Маши, поделилась с нами своими мыслями по поводу съемок нового сезона самого народного сериала.
Инна Королева в сериале «Сваты». Фото: кадр из сериала
— Инна Валерьевна, несмотря на то что последний сезон сериала «Сваты» расставил все точки над «и», поклонники грустят по нему и наперекор всякой логике надеются на продолжение. Мы решили спросить у вас: может быть, им есть на что надеяться? Вы сами скучаете по своей героине?
— Да, скучаю, но — не «может быть»!
— Если бы вдруг история сватов продолжилась, вы бы согласились в ней участвовать? Не устали от Маши?
— Нет, не устала!
— Какие у вас эмоции возникают, если разговор заходит о сериале «Сваты»?
— Знаете, очень теплые и приятные эмоции.
Фото: кадр из сериала «Сваты»
— Поклонники часто пытаются с вами поговорить о сериале, спрашивают о чем-то? Может быть, вас даже называют при этом не Инной, а Машей — по имени вашей героини?
— Да, ко мне часто обращались именно «Маша», а не «Инна». Разговоры об этом порой заводят, но в последнее время все реже. Я думаю, всем уже стало понятно, что продолжения не будет. А вопросы зрители обычно задают одни и те же, и я на них уже много раз отвечала.
Напомним, первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в декабре 2008 года и сразу стал у зрителей фаворитом. С тех пор было снято не только еще 6 сезонов, но и несколько полнометражных фильмов: «Новогодние сваты», «Байки Митяя», «Сваты у плиты» и даже мультипликационная версия — «Сватики».
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