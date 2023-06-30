Появились новости о съемках нового сезона «Сватов» — заявление актрисы сериала

— Инна Валерьевна, несмотря на то что последний сезон сериала «Сваты» расставил все точки над «и», поклонники грустят по нему и наперекор всякой логике надеются на продолжение. Мы решили спросить у вас: может быть, им есть на что надеяться? Вы сами скучаете по своей героине?

— Да, скучаю, но — не «может быть»!

— Если бы вдруг история сватов продолжилась, вы бы согласились в ней участвовать? Не устали от Маши?

— Нет, не устала!

— Какие у вас эмоции возникают, если разговор заходит о сериале «Сваты»?

— Знаете, очень теплые и приятные эмоции.