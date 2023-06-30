Появились новости о съемках нового сезона «Сватов» — заявление актрисы сериала

Фото: кадр из сериала «Сваты»

Поклонники знаменитого сериала не перестают надеяться на продолжение. Тeleprogramma.pro делится с читателями новостями о съемках нового сезона «Сватов».

Инна Королева, исполнившая в «Сватах» роль Маши, поделилась с нами своими мыслями по поводу съемок нового сезона самого народного сериала.

Инна Королева в сериале «Сваты». Фото: кадр из сериала

Инна Валерьевна, несмотря на то что последний сезон сериала «Сваты» расставил все точки над «и», поклонники грустят по нему и наперекор всякой логике надеются на продолжение. Мы решили спросить у вас: может быть, им есть на что надеяться? Вы сами скучаете по своей героине?

— Да, скучаю, но — не «может быть»!

Если бы вдруг история сватов продолжилась, вы бы согласились в ней участвовать? Не устали от Маши?

— Нет, не устала!

Какие у вас эмоции возникают, если разговор заходит о сериале «Сваты»?

— Знаете, очень теплые и приятные эмоции.

Фото: кадр из сериала «Сваты»

Поклонники часто пытаются с вами поговорить о сериале, спрашивают о чем-то? Может быть, вас даже называют при этом не Инной, а Машей по имени вашей героини?

— Да, ко мне часто обращались именно «Маша», а не «Инна». Разговоры об этом порой заводят, но в последнее время все реже. Я думаю, всем уже стало понятно, что продолжения не будет. А вопросы зрители обычно задают одни и те же, и я на них уже много раз отвечала.

Напомним, первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в декабре 2008 года и сразу стал у зрителей фаворитом. С тех пор было снято не только еще 6 сезонов, но и несколько полнометражных фильмов: «Новогодние сваты», «Байки Митяя», «Сваты у плиты» и даже мультипликационная версия — «Сватики».

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В декабре 2021 года зрители увидели седьмой сезон сериала, после чего узнали: он станет последним. Что ж, похоже, фанатам истории о семьях Будько и Ковалевых остается лишь пересматривать старые серии. Хотя — кто знает, может быть, однажды все изменится?..

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