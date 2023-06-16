Первый канал поделился тизерами сериала «Великая. Золотой век» с Елизаветой Боярской

С 12 июня на Первом канале продолжается повтор сериала «Великая» с Юлией Снегирь в главной роли. Это первая часть большой киноистории о российской императрице.

В 2023 году завершились съемки продолжении проекта – «Великая. Золотой век», события в котором охватывают период от 1762 до 1775 годов. Режиссером картины стал Сергей Гинзбург. В роли Екатерины II – Елизавета Боярская.

«Нам интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хочется сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери», - говорит актриса.

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Премьера сериала «Великая. Золотой век» состоится в новом телесезоне. А пока смотрим свежие ролики с Елизаветой Боярской в роли Екатерины II.