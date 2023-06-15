Кто отец ребенка? У сериала «Патриот» появится четвертый сезон

Канал ТНТ и кинокомпания Good Story Media приступили к работе над продолжением популярного комедийного сериала «Патриот» - о бывшем спецназовце Сане Кучине, который мечтает сделать свой родной городок лучшим в мире. Авторы комедии обещают, что четвертый сезон будет максимально смешным и понятным для каждого. В эфире он появится уже в 2024 году.

В новых сериях главный герой, уверенный в том, что каждого заблудившегося человека можно перевоспитать, вернется на работу в уже хорошо известный зрителям магазин «Мечта», который был основной локацией для первых двух сезонов.

Сане предстоит выяснить, кто отец ребенка Кати Тетериной – он или полицейский Журавль. Еще Кучину придется разбираться в непростых отношениях с главной девушкой его судьбы Ленкой и, конечно, как и прежде следить за моральным обликом своего окружения и земляков.