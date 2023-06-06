«Мама будет против»: «Уральские пельмени» снимают свой первый сериал

В Екатеринбурге стартовали съемки нового комедийного сериала СТС «Мама будет против», над которым работает популярная юмористическая команда «Уральские пельмени». Главные роли в картине из 13 эпизодов исполнят актеры Дмитрий Брекоткин, Ксения Корнева, Роман Постовалов и Сергей Ершов.

По сюжету, незадачливый грузчик роняет тяжелые коробки на клиентку строительного магазина. После инцидента у девушки остается небольшая шишка, но ее мать все равно хочет засудить торговую точку. Ведь в этот день главный герой успел насолить и ей, и ее супругу — генералу в отставке.

Теперь парню грозит не только потеря работы, но и временного жилья — небольшой каморки на складе. Чтобы все исправить, бедолага придумывает «гениальный план» — приударить за пострадавшей.

«История родилась из миниатюры про семью, которая очень полюбилась зрителям, — рассказывает Сергей Ершов. — Мы написали вторую, третью... И сейчас в нашей концертной программе около сорока сюжетов про эту семейку. В какой-то момент мы даже подумали: «А почему бы не перенести это со сцены на экран?» К тому же в соцсетях были комментарии: снимайте уже сериал! В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев».

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