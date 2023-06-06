Настоящий бенефис Стоянова: в Москве начались съемки комедийного сериала «Артист»

Юрий Стоянов, ставший звездой сериала «Вампиры средней полосы», присоединился к новому сериалу Start да еще в нескольких амплуа сразу. Священник, сантехник, следователь, помощник депутата и строгая няня — вот далеко не полный перечень образов, которые он примерит на себя в новом комедийном сериале «Артист».

Съемки совместного проекта онлайн-кинотеатра Start и канала «Россия» стартовали в Москве.

По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока и решает завязать с криминальным прошлым. Но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике своего дома. А сейчас там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать трофеи, главному герою придется вспомнить свое театральное прошлое и устроиться няней к собственным наследникам.

«Это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость», — говорит Юрий Стоянов.

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