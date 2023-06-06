Настоящий бенефис Стоянова: в Москве начались съемки комедийного сериала «Артист»

Юрий Стоянов, ставший звездой сериала «Вампиры средней полосы», присоединился к новому сериалу Start да еще в нескольких амплуа сразу. Священник, сантехник, следователь, помощник депутата и строгая няня — вот далеко не полный перечень образов, которые он примерит на себя в новом комедийном сериале «Артист».
Съемки совместного проекта онлайн-кинотеатра Start и канала «Россия» стартовали в Москве.
По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока и решает завязать с криминальным прошлым. Но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике своего дома. А сейчас там живут невестка и внуки Артиста и, чтобы забрать трофеи, главному герою придется вспомнить свое театральное прошлое и устроиться няней к собственным наследникам.
«Это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Эти перевоплощения мой герой использует, как ему кажется, во благо, пытаясь вот таким экстравагантным, непростым способом восстановить справедливость», — говорит Юрий Стоянов.
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Режиссером 8-серийной комедии стал Дмитрий Грибанов, который уже работал с актером во втором сезоне «Вампиров средней полосы».
«Мне кажется, для героя Юрия Стоянова эта история — вечный саспенс. Из раза в раз он попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. У нас и локации соответствующие, очень атмосферные: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк, натурные объекты. Это очень многогранная история, с одной стороны — веселая, приключенческая, с другой — немного грустная и даже криминальная», — отмечает постановщик.
Также в ролях: Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Влад Воробей, Алексей Демидов, Александр Самойленко, Арина Севостьянова, Севастьян Бугаев и другие актеры.
Добавим, что выход проекта на экраны намечен на 2024 год.