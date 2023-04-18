«Летательный объект врезался в актрису»: что на самом деле происходило на съемках сериала «Друг на час»

17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Друг на час» – жизнеутверждающая комедия о том, что жизнь после выхода на пенсию все-таки существует.

В центре истории – суровый педиатр Сергеич, который за всю жизнь не обзавелся друзьями, и обаятельный раздолбай Леха, который этим самым другом в прямом смысле работает. И когда эти двое сходятся вместе, начинается настоящее веселье.

Его автор – Эмиль Никогосян – человек, пять лет назад писавший скетчи для «Женской лиги» и проводивший первые стендап-вечеринки в России. Потом же он снял такие проекты, как «С новым годом, мамы», «Чемпионы» и «Идеальная семья».

Teleprogramma.pro разбирается, как создавался проект-триумфатор фестиваля «Пилот», который должен стать главной весенней премьерой на телевидении.

Кто такой друг на час?

Если к такому понятию, как «муж на час», все вроде бы привыкли, то вот «друг на час» – это еще относительно новое явление. И вполне может показаться, что авторы сериала придумали его специально. Но нет, такая услуга действительно существует, причем достаточно давно, если говорить об азиатских странах.

Например, в Южной Корее ещё в 1990-х можно было арендовать гостей на свадьбу. А в Японии в 2006-м году даже открылось специальное агентство, позволяющее нанять людей на роли своих родственников.

Например, если нужно показать родителям любящего мужа или сына. Или «арендовать» внука, чтобы веселее было биться за место в троллейбусе, который везет на продуктовый рынок.

Но это, скорее, история из российских реалий, и в нашей стране «друзья на час» тоже существуют. Их можно найти на популярных сайтах объявлений – их буквально тысячи.

Найти можно кого угодно и за любой прайс: от простого слушателя за 200 рублей в час до квалифицированного психолога за несколько тысяч рублей.