«Летательный объект врезался в актрису»: что на самом деле происходило на съемках сериала «Друг на час»

17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Друг на час» – жизнеутверждающая комедия о том, что жизнь после выхода на пенсию все-таки существует.
В центре истории – суровый педиатр Сергеич, который за всю жизнь не обзавелся друзьями, и обаятельный раздолбай Леха, который этим самым другом в прямом смысле работает. И когда эти двое сходятся вместе, начинается настоящее веселье.
Его автор – Эмиль Никогосян – человек, пять лет назад писавший скетчи для «Женской лиги» и проводивший первые стендап-вечеринки в России. Потом же он снял такие проекты, как «С новым годом, мамы», «Чемпионы» и «Идеальная семья».
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Кто такой друг на час?
Если к такому понятию, как «муж на час», все вроде бы привыкли, то вот «друг на час» – это еще относительно новое явление. И вполне может показаться, что авторы сериала придумали его специально. Но нет, такая услуга действительно существует, причем достаточно давно, если говорить об азиатских странах.
Например, в Южной Корее ещё в 1990-х можно было арендовать гостей на свадьбу. А в Японии в 2006-м году даже открылось специальное агентство, позволяющее нанять людей на роли своих родственников.
Например, если нужно показать родителям любящего мужа или сына. Или «арендовать» внука, чтобы веселее было биться за место в троллейбусе, который везет на продуктовый рынок.
Но это, скорее, история из российских реалий, и в нашей стране «друзья на час» тоже существуют. Их можно найти на популярных сайтах объявлений – их буквально тысячи.
Найти можно кого угодно и за любой прайс: от простого слушателя за 200 рублей в час до квалифицированного психолога за несколько тысяч рублей.
Кадр из сериала «Друг на час». Фото: телеканал ТНТ
Как появилась идея сериала?
Шоураннер проекта Эмиль Никогосян сидел в одном из московских кафе, когда вдруг за соседним столиком краем глаза стал наблюдать странную картину. Как будто встреча старых друзей, но с каким-то подвохом.
А подвох как раз заключался в том, что один из этих друзей был «на час». Вдохновившись увиденным, Никогосян набросал скелет истории, но она все еще была неполноценной.
«У меня в голове родился персонаж: развеселый и жизнерадостный парень, такой прожигатель жизни, который работает другом на час. Он встречается с людьми в баре, выпивает и получает за это какие-то деньги. Я написал эту историю, но ей как будто чего-то не хватало. Ее отложили примерно на год, - рассказывает Эмиль Никогосян.
- И тогда, в пандемийное лето, у меня отец выходил на пенсию. Я разговаривал с отцом, который всю жизнь работал, был очень активным и просто не понимал, что ему делать на пенсии.
Конечно, всегда можно найти чем заняться, но все равно есть определенный страх из-за смены ритма жизни. И вот ту-то все и сложилось! Так в «Друге на час» появился Сергеич».
Шакуров и Дергачев: почему они?
Комедийный и временами очень трогательный тандем Сергея Шакурова и Бориса Дергачева – главное украшение сериала «Друг на час». Но как он сложился?
Что касается образа пожилого, уставшего от жизни педиатра, все было просто: в голове у авторов сразу появился Сергей Шакуров. И все сложилось идеально: именитый актер ознакомился со сценарием и решил, что ему интересно примерить на себя образ Сергеича.
С Борисом Дергачевым было чуть сложнее: авторы размышляли над тем, как именно должен выглядеть Леха, пока не поняли, что Дергачев – это идеальное попадание.
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Кадр из сериала «Друг на час». Фото: телеканал ТНТ
«Кастинг был, и немаленький. На начальном этапе нам хотелось сделать Леху немного более хулиганистым, и это была трудная задача. Всегда как будто чего-то не хватало. Кому-то - легкости, кому-то, наоборот, - трогательности и переживаний.
Боря Дергачев возник за месяц до пилота, я позвонил ему, когда он должен был лететь в Россию откуда-то из Азии. Я ему отправил сценарий, он прочитал его в самолете и по прилету позвонил и сказал мне: «Это круто! Я хочу».
Мы сделали парные пробы с Сергеем Каюмовичем, и как-то все сразу сложилось», – делится шоураннер «Друга на час».
Что происходило на съемках? Происшествие с дроном, полеты на воздушном шаре и массовая драка
Съемки комедийной истории просто не могли не проходить весело. Хотя и не без примеси экстрима!
Например, во время съемок сцены с дроном произошло неожиданное воздушное происшествие, из-за которого едва не пострадала актриса Марина Васильева.
«У нас была одна интересная сцена: круговая панорама, где задействовано человек 20, а снималось все это на дрон, который пролетал на большой скорости между всеми героями нашей истории. Так вот, кто-то там шары надувает, кто-то блюда перетаскивает, а Марина и Боря что-то достают из машины, - рассказывает Эмиль Никогосян.
Я сижу на плэйбеке и вижу, что дрон пролетает у машины, вижу лицо Марины Васильевой, и просто картинка пропадает. В этот момент мы говорим: «Ой» и начинаем бежать к ней. Первым вижу реакцию Бори, который шепчет: «Влете-е-е-л ей в лицо-о-о-о». На самом деле влетел в плечо, но все равно, конечно, неприятно.
Я думал, что на этом все испытания закончатся, по крайней мере, если бы я был Мариной Васильевой, у меня бы возникли такие мысли: «Наверное, на этом все, раз вы не умеете этим управлять». Но нет, Марина отряхнулась, мы продолжили и досняли сцену».
Кадр из сериала «Друг на час». Фото: телеканал ТНТ
По словам режиссера, после того, как летательный объект врезался в Марину Васильеву, она решила сама стать летательным объектом. И полетела в закат на воздушном шаре вместе с Борисом Дергачевым.
А вот Сергей Шакуров отправился и того дальше - в Ярославль. Сразу после ночной смены в Москве, которая закончилась полшестого утра.
«Мы снимали ночью, на часах пять утра, и я понимаю, что у меня немножко заканчиваются силы. «Стоп, снято!» – время 5:30. Разговариваю с Сергеем Каюмовичем, понимаю, что он, наверняка, устал.
А актер говорит, что ему через час нужно быть на вокзале, он едет в Ярославль, где в 12 у него уже начинается другая смена. 81 год! Я не понимаю, откуда он берет силы.
Наверное, такое возможно только в том случае, если жить этим, если съемки для тебя - это как наркотик в хорошем смысле», – делится режиссер сериала.
Кадр из сериала «Друг на час». Фото: телеканал ТНТ
Учитывая специфику профессии главного героя, который обязан тусить в любом месте, куда его приглашают клиенты, съемки «Друга на час» проходили в самых разных местах: в парках, барах, клубах, ресторанах, музеях и даже на футбольном стадионе.
В роли спортивной арены выступил стадион московского ЦСКА. На нем снимали не только похождения друзей на час, но и масштабную трогательную сцену, которой создатели обещают порадовать зрителей ближе к концу сериала.
Еще одной локацией стала арена для подпольных боев без правил. Сам бой в сериале тоже будет. И не только бой, но и массовая драка, в которой поучаствует даже 81-летний Сергей Шакуров.
Дом Николая Сергеича нашли на северо-западе Московской области, между Новорижским и Ленинградскими шоссе. Критериев для поиска было много: жилище не просто должно было быть достаточно кинематографичным.
Было важно, чтобы рядом находился соседский дом, была большая ухоженная территория и, конечно, место для огромного количества съемочных вагончиков – без этого никак.
В самом доме пришлось многое перестраивать: от зала и кухни до веранды и соседнего участка, чтобы все смотрелось аутентично.
В итоге киношникам удалось решить все задачи : дом Николая Сергеевича становится не просто уютным местом, а настоящим центром притяжения для остальных героев. Вполне возможно, что после выхода «Друга на час» он может стать местной достопримечательностью.
«Друг на час» – смотрите с 17 апреля на ТНТ!