Сергей Шакуров рассказал, как отказался от роли из-за проблемы с Владимиром Высоцким

Актер Сергей Шакуров вспомнил и рассказал случай из своей творческой биографии. Когда снимался фильм «Земля Санникова», ему предложили сыграть беглого каторжника Владимира Губина. И он даже начал сниматься. Но потом наотрез отказался продолжать работу.

Дело в том, что сценарист Марк Захаров всеми силами добивался, чтобы в картине участвовал Владимир Высоцкий. Знаменитому барду хотелось исполнить роль офицера-авантюриста Крестовского. Как вспоминает Шакуров:

«Володю сначала на роль Крестовского утвердили. А потом сверху запретили снимать его вообще. И я в знак протеста тоже отказался от съемок там».

В конце концов актер написал заявление об уходе. Вместо Шакурова снялся Юрий Назаров. Но, если внимательно присмотреться, в некоторых кадрах можно узнать Сергея Шакурова, сообщает издание «РИА ФАН».

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