«Дети выросли, можно и для себя пожить»: о чем новый сезон сериала «Семья»

27 марта на канале ТНТ выходит 2-й сезон сериала-альманаха «Семья». Создатели проекта подготовили для зрителей новые жизненные истории о проблемах, с которыми приходится сталкиваться каждому, и о способах их решения. Отличительная особенность сериала-альманаха — теплая домашняя атмосфера.

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Жизнь представителей четырех поколений большой семьи изобилует различными историями и ситуациями, из которых необходимо искать выход. Герои сериала пытаются не зацикливаться на проблемах. Они видят хорошее в каждом дне, они стараются сохранять романтику в отношениях и уделять время не только детям, но и себе самим. Актер Сергей Удовик рассказывает:

«Во втором сезоне наших с Леной Валюшкиной героев ждет некая переоценка ценностей. Дети выросли, можно и для себя пожить. А они уже слегка забыли, как это делается. Так что придется вспоминать! Это на самом деле очень полезно и в жизни: никогда не забывать жить для себя. А когда у тебя всегда есть опора в виде такой семьи, как в нашем сериале, это всегда легко и приятно делать. Ведь ты знаешь, что тебе всегда помогут, тебя всегда поддержат».

Смотрите второй сезон сериала «Семья» с 27 марта на канале ТНТ.