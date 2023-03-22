Уютный сериал «Семья» возвращается на ТНТ со вторым сезоном

27 марта на канале ТНТ выходит продолжение сериала «Семья» — альманаха о четырех ячейках общества внутри одного большого дружного семейства. Во втором сезоне история продолжит развиваться, показывая типичные ситуации для разных жизненных перипетий: от переезда в первую съемную квартиру до освоения роли молодых родителей.

Во втором сезоне из 20 эпизодов сериал сохраняет уютное повествование и жизнерадостный юмор в рассказе о реальных семейных историях, показывая зрителям жизнь такой, какая она есть.