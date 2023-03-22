Уютный сериал «Семья» возвращается на ТНТ со вторым сезоном

27 марта на канале ТНТ выходит продолжение сериала «Семья» — альманаха о четырех ячейках общества внутри одного большого дружного семейства. Во втором сезоне история продолжит развиваться, показывая типичные ситуации для разных жизненных перипетий: от переезда в первую съемную квартиру до освоения роли молодых родителей.
Во втором сезоне из 20 эпизодов сериал сохраняет уютное повествование и жизнерадостный юмор в рассказе о реальных семейных историях, показывая зрителям жизнь такой, какая она есть.
Креативная команда проекта осталась без изменений. Режиссер — Михаил Шулаев («Зона комфорта», «Гусар»). Креативные продюсеры — авторы хитов ТНТ «СашаТаня» и «Интерны» Дмитрий Пермяков, Алексей Иванов и Максим Шкаликов. Сценаристы «Года культуры» Илья Швецов, Кирилл Рубаненко, Василий Петяев, Святослав Гостюхин, Дмитрий Земляных и Александр Виниченко.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
К своим ролям во втором сезоне вернулись актеры Елена Валюшкина, Сергей Удовик, Степан Девонин, Екатерина Ильина, Артемий Шаффер, Вероника Мохирева, Евгений Антропов, Мария Белоненко, Виталия Корниенко и Василиса Немцова.
«Во втором сезоне моя героиня остается той самой доброй и заботливой мамой, которая искренне старается помочь всем своим детям, а те — очень любят и ценят ее заботу, — говорит актриса Елена Валюшкина. — Но при этом она не забывает о том, что она не только мама, но и в первую очередь женщина, жена, у которой тоже есть своя жизнь. И она старается балансировать на этой грани: пытаться жить своей жизнью и не забывать о людях, которые даже будучи уже взрослыми все равно в ней нуждаются».
Смотрите второй сезон сериала-альманаха «Семья» – с 27 марта в 21:00 на канале ТНТ.