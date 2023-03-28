Звезда «Ольги» Василий Кортуков о новом сезоне»: «Было холодно плыть на плоту и избавляться от «глюка»

- Расскажите о забавных случаях на площадке. Это правда, что однажды на съемки заявился реальный полицейский?

- Это случилось на съемках первого сезона. ЮрГен побирался у метро на инвалидной коляске, это увидела полиция метрополитена. В метро ведь нельзя просить милостыню. Полицейский подорвался за мной, пришлось от него улепетывать. Но когда он увидел, что его снимают – сразу ретировался.

- В сериале лучший друг ЮрГена – это Чича. А с кем вы сами больше всего подружились за время работы в проекте?

- Моим другом стал Тимофей Зайцев. Мы много времени провели вместе, сняли много сцен, у нас был один актерский вагончик.

Выбивалка для ковра – в роли гитары

- Вы рассказывали о том, что авторская команда «Ольги» всячески поддерживает актерскую импровизацию. А бывало такое, что режиссер прямо кричал, желая довести какую-то сцену ЮрГена до идеала? Как вы вообще реагируете на такие стресс-тесты, если они происходят?

- Нет, меня жалеют! И никто на меня никогда не кричал. Иногда дубли, конечно, не получаются, что-то не ладится. Бывало, что Павел Орешин просил делать по 8-9 дублей. Например, в сцене с игральными автоматами. Но в итоге все получилось хорошо. «Взяли дублями», как говорят на площадке. Еще могу сказать, что почти в каждой сцене с моим участием есть что-то от меня. И я придумываю что-то новое не только для себя, но и для Тимофея Зайцева.

Например, в новом сезоне он будет изображать «глюка», белую горячку ЮрГена, и я подумал, что в этой сцене было бы неплохо использовать выбивалку для ковра как гитару. Такие штуки находятся каждый раз, и мне бы не хотелось говорить: «Вот, отметьте, пожалуйста, это я придумал!» Потому что каждый актер обогащает сериал. По-другому нельзя.

«Все, хватит. Отгуляли»

