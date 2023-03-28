Звезда «Ольги» Василий Кортуков о новом сезоне»: «Было холодно плыть на плоту и избавляться от «глюка»

10 апреля на ТНТ выходит новый – финальный сезон комедийного сериала «Ольга» с Яной Трояновой в главной роли. Тeleprogramma.pro поговорила с Василием Кортуковым, сыгравшим ЮрГена, отца Ольги, о смешных моментах на съемках, зимней рыбалке и «глюках» на Чертановском пруду.
- Новый сезон «Ольги» будет финальным. Что вы чувствуете в связи с этим?
- Чувства у меня двойственные. С одной стороны, это хорошо, потому что мы заканчиваем сериал на хорошей ноте. Людям он нравится, и, наверное, переусердствовать не стоит. С другой стороны, мне тоскливо, потому что сериал «Ольга» - большая часть моей жизни.
- Как для вас прошли съемки финального сезона? Учитывая острое психологическое состояние вашего героя, приходилось ли вам играть какие-то особенно сложные сцены? Много ли было экшена?
- Да, съемки нового сезона были непростыми, много беготни… Наверное, самыми сложными были сцены, которые мы снимали в сентябре в Чертановском пруду. Было холодновато плыть на плоту и избавляться от «глюка» ЮрГена. А за съемки экшена спасибо каскадерам. Они за меня все сыграли, пожалели пенсионера.
«Полицейский подорвался за мной, пришлось от него улепетывать»
Василий Кортуков на съемках сериала «Ольга». Фото: канал ТНТ
- Расскажите о забавных случаях на площадке. Это правда, что однажды на съемки заявился реальный полицейский?
- Это случилось на съемках первого сезона. ЮрГен побирался у метро на инвалидной коляске, это увидела полиция метрополитена. В метро ведь нельзя просить милостыню. Полицейский подорвался за мной, пришлось от него улепетывать. Но когда он увидел, что его снимают – сразу ретировался.
- В сериале лучший друг ЮрГена – это Чича. А с кем вы сами больше всего подружились за время работы в проекте?
- Моим другом стал Тимофей Зайцев. Мы много времени провели вместе, сняли много сцен, у нас был один актерский вагончик.
Выбивалка для ковра – в роли гитары
- Вы рассказывали о том, что авторская команда «Ольги» всячески поддерживает актерскую импровизацию. А бывало такое, что режиссер прямо кричал, желая довести какую-то сцену ЮрГена до идеала? Как вы вообще реагируете на такие стресс-тесты, если они происходят?
- Нет, меня жалеют! И никто на меня никогда не кричал. Иногда дубли, конечно, не получаются, что-то не ладится. Бывало, что Павел Орешин просил делать по 8-9 дублей. Например, в сцене с игральными автоматами. Но в итоге все получилось хорошо. «Взяли дублями», как говорят на площадке. Еще могу сказать, что почти в каждой сцене с моим участием есть что-то от меня. И я придумываю что-то новое не только для себя, но и для Тимофея Зайцева.
Например, в новом сезоне он будет изображать «глюка», белую горячку ЮрГена, и я подумал, что в этой сцене было бы неплохо использовать выбивалку для ковра как гитару. Такие штуки находятся каждый раз, и мне бы не хотелось говорить: «Вот, отметьте, пожалуйста, это я придумал!» Потому что каждый актер обогащает сериал. По-другому нельзя.
«Все, хватит. Отгуляли»
Василий Кортуков на съемках сериала «Ольга». Фото: канал ТНТ
- Судя по описанию серий, ЮрГен в новом сезоне будет в остром психологическом состоянии. Что расскажете об этом?
- Да уж, острее некуда. ЮрГен доходит до грани помешательства, дальше персонажу двигаться было бы уже сложно, и поэтому, как мне кажется, надо на этом и закончить его историю. Я старался сыграть его в таком состоянии, надеюсь, у меня получилось. Если это послужит уроком для тех, кто ведет нетрезвую жизнь, в том, что пора заканчивать с пьянством, – я буду рад. Может быть, ЮрГен станет для таких зрителей примером, ориентиром, который скажет: «Все, уже хватит. Отгуляли».
В новом сериале – новое амплуа
- Недавно на ТНТ вышел сериал «Предпоследняя инстанция» с вашим участием. Расскажете о нем?
- С удовольствием! В «Предпоследней инстанции» собралась замечательная команда, моими партнерами по проекту были Павел Прилучный, Дарья Мельникова, Ирина Розанова, Паша Комаров, Игорь Миркурбанов. Мне было очень приятно работать с ними.
В сериале мой персонаж – совсем не ЮрГен, и меня порадовало, что режиссер Ольга Акатьева смогла увидеть другого актера Василия Кортукова. Я за это ей очень признателен. Когда режиссер в тебя верит – это дорогого стоит. Я бываю совсем другой – тихий, спокойный, радостный, печальный и не дерзкий. Актеры часто боятся застрять в одном амплуа, хотя, с другой стороны, это амплуа может быть и твоим коньком. Но актер всегда должен искать и что-то другое. Я раздумываю над разными ролями – профессоров, педагогов, читаю сценарии, лучше узнаю персонажей.
«Это обидно и жестоко»
Фото: канал ТНТ
- Вы говорили однажды в интервью, что Василий Сигарев советовал вам пойти преподавать. Решились? Что вам дает преподавание?
- Не только Василий, но и, например, Игорь Золотовицкий – ректор Школы-студии МХАТ говорил мне об этом. Преподавать я пытался и в Питере. Все бы хорошо, но денег за это платят мало, это обидно и жестоко по отношению к педагогам. А еще это большая ответственность. Я сейчас не жалуюсь на занятость, довольно-таки много работаю, и мне не хотелось бы набрать курс и прогуливать занятия. Может быть, для этого вообще стоит уйти из профессии – не сниматься, не играть спектакли, а только заниматься педагогикой. Пока я не понимаю, как это можно совмещать.
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«Рыбалка – лучший отдых»
- Вы много работаете, но удается ли иногда отдыхать? Как проводите время в перерывах между съемками?
- В силу профессии я мотаюсь по всей России со спектаклями, много где побывал. Я рыболов-любитель, для меня рыбалка – это лучший отдых. Сейчас я как раз на зимней рыбалке. Ловлю окуней, гуляю по тихому озеру, где не слышно ни машин, ни самолетов.
- Много наловили?
- Сегодня поймал 70 рыбок. Это много! По весу килограммов пять.
Новый сезон «Ольги» смотрите с 10 апреля на канале ТНТ.