Мария Порошина снялась в новой мелодраме с Сергеем Жигуновым

В Москве завершились съемки мелодраматического сериала «Всем по 50». Режиссер — Станислав Назиров («Сиделка», «Шоу про любовь»). В ролях: Мария Порошина, Сергей Жигунов, Ярослав Бойко, Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Илья Акинтьев, Максим Аверин и другие.

По сюжету, от главной героини после 25 лет брака неожиданно уходит муж. Поставив крест на личной жизни, женщина с головой ушла в заботу о детях и внуке. Но однажды в результате неприятного инцидента она знакомится с бывшим летчиком, который тоже разочаровался в любви. Общение между ними с самого начала не ладится, но судьба будто нарочно толкает мужчину и женщину навстречу друг к другу.