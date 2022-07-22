Научит Родину любить: стартовали съемки третьего сезона сериала «Патриот»

Канал ТНТ запустил съемки третьего сезона комедийного сериала «Патриот». Напомним, это история о бывшем солдате, который учит своих непутевых земляков любить Родину.

Два сезона главный герой Саня Кучин боролся за все хорошее против всего плохого и следовал высоким моральным идеалам. В новых сериях он займется разгадкой своей семейной тайны, отправится на поиски родителей и будет «строить» свою молодую жену, которая даже после свадьбы осталась весьма свободолюбивой девушкой.

«Третий сезон будет богат на новых персонажей, а то, что они привнесут в историю, станет загадкой не только для зрителей, но и для авторской группы», — говорит креативный продюсер сериала Леонид Коньшин.

К своим ролям в сериале вернутся Антон Жижин, Алексей Базанов, Алена Савастова, Анастасия Талызина, Евгения Капралова, Дмитрий Журавлев, Владимир Сычев и другие актеры.

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