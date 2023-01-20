«Идти дальше несмотря ни на что»: о Фаине Раневской выйдет первый художественный сериал

8 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера биографического сериала «Раневская». Картина рассказывает о разных периодах жизни актрисы Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.

Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов, Раневская запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», а также невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой особенности кроется один из секретов ее популярности.

Но какой была Раневская вне света софитов и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.