«Идти дальше несмотря ни на что»: о Фаине Раневской выйдет первый художественный сериал

8 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера биографического сериала «Раневская». Картина рассказывает о разных периодах жизни актрисы Фаины Раневской — от юности в Таганроге и мечтаний о сцене до всесоюзной славы и одиночества в зрелом возрасте.
Актриса театра и кино, лауреат государственных премий, народная артистка СССР, любимица публики, автор известных в народе афоризмов, Раневская запомнилась не одному поколению зрителей своими ярчайшими ролями в фильмах «Подкидыш», «Свадьба», «Мечта», «Золушка», «Весна», а также невероятными чувством юмора и самоиронией. Свою повседневную жизнь она превращала в своеобразный трагикомический спектакль, и в этой особенности кроется один из секретов ее популярности.
Но какой была Раневская вне света софитов и какой путь пришлось пройти юной Фанни Фельдман из Таганрога для того, чтобы блистать на подмостках московских театров и сниматься у великих режиссеров? Этому посвящен сериал «Раневская», который рассказывает о малоизвестных страницах жизни этой удивительной женщины.
Фаина Раневская показана в разные годы жизни. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
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Кастинг на главную роль шел несколько месяцев. Выбор остановили на Мариэтте Цигаль-Полищук — дочери Любови Полищук. Также в сериале снялись Ирина Гринева (в роли Любови Орловой), Александр Домогаров (в роли Василия Качалова), Полина Кутепова (в роли Павлы Вульф), Константин Лавроненко, Эмилия Спивак, Даниил Спиваковский, Ольга Цинк, Семен Стругачев, Ольга Науменко и другие актеры.
«Я бесконечно много читала о Фаине Раневской, смотрела все сохранившиеся видео с ней. Перед сменой накануне смотрела, какой период жизни снимаем, пересматривала фильмы и другие записи с ней примерно того времени, — рассказывает Мариэтта Цигаль-Полищук. — Поначалу было сложно преодолеть ступор от ответственности: пугала и сложность роли, и величина личности, и многое другое... Постепенно ступор ушел из-за элементарного отсутствия времени на рефлексию».
По сюжету сериала над молодой девушкой из состоятельной еврейской семьи Фанни Фельдман в родном городе смеются и считают странноватой. Отец называет дочку «нескладной заикой» и готовит замуж. Но она наперекор всем сбегает из отчего дома за большой мечтой — стать актрисой. В Москве будущая дива штурмует театры и получает отказ за отказом: слишком уж нетипичная внешность для актрисы.
От начала карьеры до становления легендой. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
После ухода самых близких людей посвятившая жизнь сцене актриса к преклонным годам осталась глубоко одиноким человеком. Любимица миллионов не вышла замуж, а единственным существом, которое скрашивало одиночество ее последних лет, был беспородный пес Мальчик.
«Для меня Фаина Раневская одна из немногих, в чьем безграничном таланте и человеческих качествах я ни на секунду не могу усомниться. Отношусь к ней с огромным уважением, — говорит режиссер проекта Дмитрий Петрунь. — В сериале зритель сможет найти рецепт, как преодолеть трудности, повороты судьбы. Жизнь заводила Раневскую в сложнейшие человеческие условия, и она всегда находила выход с помощью юмора, силы воли, своей мечты. Эта история про человека, который способен идти дальше несмотря ни на что».
До сих пор о Раневской снимали только документальные фильмы, но авторы нового сериала из восьми эпизодов реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино.