Вокруг деревенского дома построили ЖК: в январе выйдет семейный сериал «Против всех»

Любопытный факт: для съемок проекта не ЖК построили вокруг деревенского дома, а дом поставили в центре ЖК. Киношникам не сразу удалось найти подходящую локацию: продюсеры отсмотрели порядка 20 жилых комплексов в Москве и Подмосковье, пока случай не привел их в Некрасовку, где и были возведены декорации.

«Один месяц ушел на создание покрытия под участок. Под нашим домом находится основа детской площадки – резиновое покрытие и плитка. Нам не разрешили их снять, поэтому мы не смогли углубиться в землю и весь грунт, который лежал на площадке, был привозным. Но нам все равно удалось посадить деревья, кусты, сделать грядки. Летом у нас созрела малина, земляника, зацвела яблоня, а в парнике созрели помидоры», –– говорит художник-постановщик проекта Александр Ким.

Еще один любопытный факт: актер Сергей Лавыгин исполняет сразу две роли — братьев-близнецов. Причем оба часто появляются в кадре вместе. Артисту очень долго искали дублера, продюсерам пришлось отсмотреть порядка 50 человек.

«Мы придумывали для каждого из них (братьев. — Прим. авт.) не только грим, костюм, но и пластику, мимику и определенную характерность. Мой актерский интерес именно в этом и состоит, чтобы зритель потом, смотря сериал, видел все-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Я не знаю, насколько это реально вообще, но мы постарались сделать этот «аттракцион» достоверным и интересным», — говорит Лавыгин.

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Первые эпизоды сериала станут доступны для просмотра 2 января, затем новые серии будут выходить раз в неделю, по понедельникам, до конца марта.