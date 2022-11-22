Ибрагим-паша из «Великолепного века» жестко поставил хейтеров сериала на место

Турецкий актер Окан Ялабык стал популярным после того, как сыграл Ибрагима-пашу в сериале «Великолепный век». Комментируя работу в фильме, артист признался, что долго работал над своим персонажем.

При этом Ялабык решил раз и навсегда ответить критикам картины. Он еще раз подчеркнул, что это не урок истории и не надо относиться к фильму так серьезно.

«В «Великолепном веке» есть действительно много ошибок. Но сериал стоит воспринимать именно как художественную картину. Для всей съемочной команды в первую очередь было важно создать интересный проект. И мы справились с задачей», - заявил Ибрагим в документальном фильме «Создание легенды».

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