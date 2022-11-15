Не сын Хюррем: историки раскрыли неожиданную правду о Баязиде

События, показанные в турецком сериале «Великолепный век», зацепили россиян. Поклонники фильма вместе с историками теперь спорят - как же жили в Османской империи на самом деле.

А разногласий с картиной действительно много. Исследователи, например, все больше склоняются к тому, что Баязид никогда не был сыном Хюррем и Сулеймана.

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Его матерью якобы была другая женщина, он никогда не жил во дворце. Но в сериале парня называют четвертым сыном султанши.