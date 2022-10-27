Павел Табаков в мультивселенной безумия: вышел трейлер фантастического сериала «Суперпозиция»

Зрителей ждут интригующие повороты сюжета, захватывающие экшн-сцены и бескомпромиссный звездный состав. Рейтинг ожидания сериала на «Кинопоиске» составляет 96% и обгоняет по этому показателю большинство российских проектов 2022 года.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Производством картины занимались компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета.

Релиз «Суперпозиции» запланирован на 10 ноября на платформах Wink, ivi, okko и Premier.