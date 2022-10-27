Павел Табаков в мультивселенной безумия: вышел трейлер фантастического сериала «Суперпозиция»

Представлены трейлер и дата выхода отечественного фантастического сериала «Суперпозиция», в котором снялись Павел Табаков, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Марина Зудина и Игорь Жижикин.
По сюжету студент-физик отправляется на поиски своего таинственно исчезнувшего отца и узнает, что тот был отнюдь не обычным профессором квантовой механики, а настоящим открывателем мультивселенной. Да, как в Marvel. Разыскивая родителя во множестве миров, герой попадает в загадочный Офис, который противостоит злобному ученому Антидоку, желающему подчинить себе все реальности. Чью сторону выберет парень и найдет ли он самую мощную силу в мультивселенной?
Зрителей ждут интригующие повороты сюжета, захватывающие экшн-сцены и бескомпромиссный звездный состав. Рейтинг ожидания сериала на «Кинопоиске» составляет 96% и обгоняет по этому показателю большинство российских проектов 2022 года.
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Производством картины занимались компании «Ящер Пикчерс» и «Вселенная кино» при поддержке Института развития интернета.
Релиз «Суперпозиции» запланирован на 10 ноября на платформах Wink, ivi, okko и Premier.